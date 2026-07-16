Ciudad Juárez.- Un video enviado por lectores de JuarezNoticias.com muestra el momento en que un adulto mayor esagredido por un hombre de menor edad en calles de la colonia Horizontes del Sur.

@juareznoticias.com ¡Bien aprovechado! somete a adulto mayor y lo tira al suelo ♬ sonido original – juareznoticias

De acuerdo con la información proporcionada por quien compartió la grabación, los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer. En las imágenes se observa a ambas personas forcejeando durante varios minutos, hasta que el hombre más joven logra derribar al adulto mayor.

Según el reporte ciudadano, tras caer al suelo, el adulto mayor habría sido golpeado. Sin embargo, el video no permite establecer con claridad lo ocurrido antes del enfrentamiento ni el motivo que originó la agresión.

Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre este incidente, ni se ha confirmado si la víctima presentó una denuncia o requirió atención médica.

El video ha generado preocupación entre vecinos de la colonia Horizontes del Sur, quienes piden que las autoridades investiguen lo sucedido y esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la agresión.