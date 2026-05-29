En la arquitectura, los planos suelen comenzar con líneas, medidas y cálculos. Pero en esta ocasión, detrás de cada trazo había una historia de vida. Niñas y niños que requieren rehabilitación, familias que enfrentan largas jornadas médicas y una asociación civil que sueña con ofrecer una atención más amplia y especializada fueron el punto de partida para uno de los ejercicios académicos más significativos de este semestre del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Las salas de usos múltiples del Teatro Gracia Pasquel fueron sede de la presentación conjunta de los cuatro grupos de Taller de Arquitectura II del Departamento de Arquitectura. Cerca de 90 estudiantes, acompañados por siete docentes, compartieron los proyectos desarrollados durante varias semanas de trabajo, en una jornada que puso en evidencia cómo la formación universitaria puede vincularse directamente con las necesidades de la comunidad.

Lejos de tratarse de un ejercicio hipotético, los futuros arquitectos trabajaron sobre una necesidad real planteada por la Fundación NIRATA A.C., organización que, en colaboración con médicos especialistas, brinda atención y realiza cirugías ortopédicas infantiles de manera gratuita. La asociación busca proyectar a futuro una clínica especializada que permita ampliar los servicios médicos y los procesos de rehabilitación para niñas y niños que requieren este tipo de atención en Ciudad Juárez.

“Los estudiantes recibieron el reto de diseñar una clínica de rehabilitación infantil que integrara áreas de terapia, consultorios y quirófanos destinados a intervenciones ortopédicas pediátricas. El desafío no consistía únicamente en resolver aspectos funcionales o constructivos, sino en comprender las necesidades humanas que existen detrás de cada espacio”, explicó la Dra. Judith Gabriela Hernández Pérez, docente investigadora del Departamento de Arquitectura del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ.

Mencionó que esta actividad tuvo como objetivo fortalecer las habilidades de comunicación, síntesis y argumentación de los estudiantes mediante la exposición integral de sus proyectos. Sin embargo, también buscó acercarlos a problemáticas presentes en la ciudad y hacerles reflexionar sobre el papel que la arquitectura desempeña en la construcción de entornos más dignos, accesibles e incluyentes.

Cada equipo presentó su propuesta a través de modelos digitales, maquetas físicas y pósters arquitectónicos. Las exposiciones permitieron comparar distintas soluciones funcionales, espaciales y conceptuales ante una misma necesidad de diseño, mientras los docentes realizaron observaciones orientadas a fortalecer el aprendizaje y el pensamiento crítico de los alumnos.

Para muchos de los participantes, la experiencia representó un acercamiento directo a la dimensión social de su futura profesión.

Es el caso de Biaani, estudiante de cuarto semestre de Arquitectura, cuyo equipo desarrolló la propuesta denominada Clínica Templé, enfocada en pediatría, ortopedia y rehabilitación.

“Nuestro proyecto busca mezclar las áreas de rehabilitación, clínicas y servicios de manera que fuera cómoda para los usuarios y sin utilizar recursos excesivos que deberían destinarse a la atención médica”, explicó.

Más allá de la distribución de espacios, el equipo centró su atención en la experiencia de quienes acudirían al lugar.

“Pensamos mucho en que el paciente o el peatón que llegara no se sintiera incómodo al caminar o pasar por otras áreas. Queríamos que cada persona sintiera que estaba en un lugar seguro, tanto dentro como fuera de la clínica”, comentó.

El proyecto requirió alrededor de un mes y medio de trabajo, investigación y desarrollo. Durante ese tiempo, la estudiante descubrió que la arquitectura también puede convertirse en una herramienta para atender necesidades sociales.

“Siento que es algo admirable porque es muy raro encontrar proyectos que se enfoquen tanto en el peatón y en personas de bajos recursos. Me gustó mucho pensar no únicamente en lujos, sino también en necesidades”, expresó.

La experiencia también le permitió reflexionar sobre los desafíos que enfrentará en el ejercicio profesional.

“Me hace abrirme a la perspectiva de que no siempre vamos a encontrarnos con muchas posibilidades económicas. A veces hay limitaciones y tenemos que investigar cómo mejorar las condiciones de las personas sin gastar demasiado”, agregó.

El ejercicio dejó una lección clara para los estudiantes: la arquitectura no se limita al diseño de edificios. También implica comprender las realidades humanas, escuchar a la comunidad y transformar necesidades en espacios capaces de mejorar la calidad de vida de las personas.

Cuando la academia se conecta con los desafíos de su entorno, los proyectos dejan de ser únicamente tareas escolares para convertirse en posibilidades reales de cambio. En esta ocasión, los planos, las maquetas y las ideas de decenas de estudiantes tuvieron un mismo propósito: imaginar un lugar donde la recuperación, la esperanza y la infancia puedan encontrar un espacio para crecer.