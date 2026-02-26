Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y mejorar el entorno urbano, la Dirección de Atención Ciudadana convocó a los vecinos de las colonias que serán beneficiadas con el programa “Juárez Amanece Limpio” a participar este sábado en una jornada comunitaria de limpieza a partir de las 8:00 de la mañana.

La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza, informó que esta estrategia contempla la intervención simultánea en 10 colonias de la ciudad, con acciones enfocadas en el aseo de frentes de viviendas, banquetas y parques, con el fin de dignificar los espacios públicos.

La funcionaria destacó que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para el éxito del programa, ya que además de mejorar la imagen urbana, se fomenta la cultura de la limpieza y el sentido de pertenencia entre los habitantes de los sectores participantes.

Estas son las colonias que serán intervenidas el próximo sábado 28 de febrero:

1) Colonia Libertad

Protección Civil y Redes Sociales.

2) Colonia Francisco Villa

Instituto del Deporte.

3) Colonia Luis Echeverría

Seguridad Vial y Comunicación Social.

4) Colonia Santa María

Salud, Informática y Asociaciones Religiosas.

5) Colonia López Mateos

Oficialia Mayor, Administración de Proyectos y Coord. de Directores.

6) Colonia Palo Chino

Desarrollo Social

7) Colonia Emiliano Zapata

Instituto de la Juventud y Alumbrado

8) Colonia Vista Los Ojitos

Parques y Jardines, Coord. de Asesores y Planeación*

9) Colonia Lomas de Morelos

DABA y Servicios Públicos

10) Colonia Centro

Coord. Centro Fundacional y Limpia