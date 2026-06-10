La madrugada de este miércoles 10 de junio, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un amplio operativo de seguridad en diversos sectores de Ciudad Juárez, donde se cumplimentaron 21 órdenes de cateo como parte de las investigaciones relacionadas con delitos que atentan contra la vida.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, en seguimiento a diversas carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público para esclarecer hechos delictivos y fortalecer el combate a la criminalidad en la región.

El operativo estuvo encabezado por agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes dirigieron las diligencias autorizadas previamente por un Juez de Control dentro de distintas causas penales en curso.

Para la ejecución de los mandatos judiciales se contó con el apoyo de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, encargado de procesar posibles indicios y evidencias localizadas en los inmuebles intervenidos.

Asimismo, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes brindaron apoyo táctico y labores de seguridad perimetral durante el desarrollo de las acciones operativas.

La coordinación interinstitucional incluyó además la participación de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional, fortaleciendo las capacidades de vigilancia y reacción en los puntos intervenidos.

De acuerdo con la información oficial, en total fueron más de 600 elementos los que tomaron parte en este despliegue, considerado uno de los operativos más amplios realizados recientemente en Ciudad Juárez para el cumplimiento simultáneo de órdenes de cateo.

Las autoridades informaron que los resultados obtenidos durante las diligencias serán dados a conocer conforme avancen las investigaciones, reiterando su compromiso de mantener acciones conjuntas para combatir los delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad de la población.