El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) recibió un duro golpe cuando recibieron la notificación de la resolución del Tribunal de Arbitraje Municipal que los obliga a reinstalar a cuatro empleados que denunciaron corrupción en el sindicato.

Se trata de los empleados Mauricio Martínez Reyes, Luis Enrique Cárdenas Anaya y los hermanos René y Rigoberto Estrada Cabrera, quienes fueron expulsados del sindicato municipal el 15 de febrero de 2018.

Cabe hacer mención que en aquella fecha se llevó a cabo la asamblea general del SUTM donde aprobaron la expulsión del sindicato de los empleados disidentes.

Ante tal injusticia los trabajadores del municipio afectados interpusieron un recurso de revisión (juicio de amparo) en el tribunal municipal.

Ahora la resolución del tribunal fue ordenar a la Comisión de Honor y Justicia deje insubsistente la Asamblea General del 15 de febrero de 2018.

Con esta determinación el SUTM tendrá que reinstalar al sindicato a los cuatro empleados que fueron expulsados.

*****

Ahora serán los titulares de los órganos internos de control de los diversos entes los que tendrán que pasar a comparecer ante los diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción en el Honorable Congreso del estado.

Los primeros que serán llamados son los titulares del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; del Instituto Estatal Electoral, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que presenten su informe anual que deberían de haber presentado desde el pasado 2021.

Así mismo serán llamados a comparecer los responsables de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes tendrán que presentar un informe respecto de las 16 sentencias de exfuncionarios estatales que fueron involucrados en los famosos expedientes X.

Los involucrados en esta comisión de anticorrupción son los diputados Ana Georgina Zapata Lucero, Roberto Carreón Huitrón, – quién propuso la comparecencia de los funcionarios-, Francisco Sánchez Villegas, Gabriel Ángel García Cantú, Gustavo De la Rosa Hickerson y Óscar Castrejón Rivas.

*****

La mecha que encendieron trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres a la bomba que amenazaba con explotar en cualquier momento con el paro de labores, finalmente se fue apagando hasta extinguirse por completo.

Y es que ayer personal del sindicato por fin llegaron a un acuerdo con las autoridades educativas para el pago de sus prestaciones que estaban pendientes desde el pasado mes de diciembre.

En lo estipulado entre el COBACH y el STAACOBACH, se determinó que del viernes 13 al lunes 16 de enero, se pagará en tiempo y forma la segunda parte correspondiente al aguinaldo y el pago del retroactivo salarial, el cual se comenzará a dispersar en la segunda quincena de febrero.

Por parte de los demandantes, estos se comprometieron a no realizar ningún tipo de manifestación o protesta, como lo habían anunciado previamente las autoridades sindicales de dicho subsistema.

Habrá que reconocer la labor y gestiones del director general de los COBACH, Reyes Humberto De Las Casas Muñoz, quien siempre posicionó su actitud de seguir fortaleciendo todas las acciones que den la certeza laboral a toda base trabajadora, así como a todo el personal docente y administrativo.

Al desactivar Reyes De Las Casas esta bomba, se espera que todo vuelva a la normalidad y el 30 de enero regresen a las clases los más de 40 mil estudiantes que pertenecen a los diferentes colegios de bachilleres establecidos en todo el Estado.

*****

El master Alejandro Díaz Becerra fue el agraciado que se sacó la rifa del tigre al ser nombrado encargado provisional de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social por parte de la Fiscalía General del Estado.

Debemos destacar que la presencia de Díaz Becerra será temporal, mientras la gobernadora Maru Campos determina quién se queda en el cargo de manera definitiva. Mientras esto sucede a nivel estatal, aquí en Juárez Jesús Francisco Soto Silva será el responsable del Centro de Reinserción Social No.3.

*****

Alfredo “El Caballo” Lozoya reapareció ayer en palacio de gobierno acompañado de cuatro alcaldes que pertenecen a su mismo partido es decir al Movimiento Ciudadano.

Lozoya se hizo acompañar además del diputado Francisco Sánchez y cuya comitiva fue recibida por la gobernadora Maru Campos. Los alcaldes fueron Lauro Orozco de Ignacio Zaragoza, Javier Rodríguez de Belisario Domínguez, César de la Peña de Parral, Daniel Silva de Urique y Heberto Caballero de Villa López

*****

La trama del novelón de la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien descaradamente plagió su tesis con la que obtuvo su licenciatura en Derecho va pa´ largo, pese a que la UNAM concluyó que la jurista efectivamente mintió y robó información para obtener su título profesional.

El fin de la serie no llegó con el capítulo de la conclusión de los integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, ya que no invalidaron el título y pasaron la papa caliente a la SEP.

Ante ese resultado del peritaje que realizaron a ambas tesis, los detractores de la ministra, entre ellos el senador Germán Martínez Cázares, ya amenazaron que van a iniciar un juicio político y van a echar a andar la maquinaria legislativa para obligarla a renunciar a su cargo en la Suprema Corte de Justicia.

Luego de que la UNAM concluyó que la tesis es una copia sustancial de la presentada un año antes por Edgar Páez, y de que el entuerto pasó a la SEP, el tema fue retomado con más enjundia por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

Pese a los hechos, AMLO sigue empeñado en la defensa de Esquivel Mossa, de entrada, minimizó el plagio y se le fue encima a la UNAM porque según él se lavaron las manos cuando no pudieron resolver el fondo del asunto que era invalidar el título.

En teoría, ahora le tocará a la secretaria de la SEP, Leticia Ramírez, aquella que no supo contestar una pregunta a una reportera, solucionar está bronca que no pidieron, la verdad el que resolverá el entuerto será el presidente.

Y para no variar, López Obrador recurrió a la masticada estrategia en contra de los conservadores a los que acusó de hacer “politiquería”; de cuando a acá les interesa la ética, dijo el titular del ejecutivo federal en su narrativa.

Al presidente no le quedó otra que aceptar la bola dura que recibió y comentó que la SEP analizará el asunto y obligados están en presentar una resolución.

Mientras tanto los anti cuatroté tendrán carnita para seguir atacando a los morenos y llevando agua a su molino político que poco a poco empieza a subir de intensidad conforme se acerca el 2023 y el 2024.

*****

Después de las desavenencias provocadas por la traición del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas a la alianza opositora con la aprobación de la militarización de AMLO, finalmente los del PAN y PRD tragaron bolitas y no les quedó otra que amacizar nuevamente acuerdos con “Alito”.

Este jueves, priístas, panistas y perredistas ya se arreglaron y se entendieron muy bien para repartirse candidaturas en el 2023 y 2024.

Ahora, las cúpulas de los tres partidos se juraron amor por lo menos de aquí al final de los comicios presidenciales, así que ya hay alianza opositora a Morena.

Todos prometieron cero traiciones, no patadas bajo la mesa, no jalones de greñas, ni piquetes de ojos como acostumbran.

Por lo pronto, ayer partieron el pastel y se repartieron las rebanadas, para el PRI serán las candidaturas de los estados de Coahuila y el Estado de México, cuyas elecciones ya están a la vuelta de la esquina.

El PAN llevará mano en la candidatura a la grande. La presidencial. Ya veremos cuánto les dura el gusto, antes de que rompan los acuerdos como ya lo han visto los mexicanos en el pasado.