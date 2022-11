By

El Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal, para que fortalezca el Programa Nacional de Vacunación, asignando los recursos presupuestales que garanticen el abastecimiento de los biológicos necesarios para la inmunización de las niñas y niños de todo el país, especialmente los del estado, así como hacer del conocimiento de los interesados, sobre el abasto de las vacunas en cada unidad médica.

La diputada Diana Ivette Pereda Gutiérrez, iniciadora de la proposición dijo que datos de la Secretaría de Salud, revelan que, en el estado de Chihuahua de enero a octubre de 2022, han nacido un total de 38,222 niños, sin embargo, la misma dependencia informa que solo se han aplicado 8,045 dosis de la vacuna de Hepatitis B de enero a noviembre del presente año. Dato que coincide con las visitas realizadas a diferentes clínicas en las que se corrobora la falta de disponibilidad del biológico mencionado.

Aunado a lo anterior, comentó que, por diferentes quejas presentadas por ciudadanos, se acudió a diferentes clínicas donde se había reportado la falta de vacunas de BCG, Hepatitis A, tétanos, VPH (virus del papiloma humano) y de varicela, para corroborar la información y, efectivamente se encontró que estos biológicos no se encuentran disponibles.

“Urge que en el país y especialmente en nuestro Estado, se recuperen la eficacia y eficiencia que distinguía al Programa Nacional de Vacunación, que se vea que hemos aprendido la lección de la crisis sanitaria de 2020; fortalezcamos la cultura de la prevención porque si no tenemos lo más básico que es la salud, cualquier otra discusión o debate sobre instituciones sale sobrando y más cuando hablamos de la población más vulnerable, los niños, los que no tienen voz, los que aún están en pleno desarrollo de sus capacidades vitales”, señaló la legisladora.

Por último, indicó que es importante tomar acciones necesarias para evitar que las tasas de cobertura caigan aún más, para evitar la posible reaparición de brotes de enfermedades, que también suponen un grave riesgo para toda la sociedad.