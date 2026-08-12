A media calle deja tirados a pasajeros Ruta Express

Ciudad Juárez.– Pasajeros de una unidad de la Ruta Express tuvieron que descender del camión y cruzar entre el tráfico luego de que la unidad se descompusiera en plena vialidad, en el cruce de la avenida Talamás Camandari y el Libramiento.

El autobús quedó detenido en la parte izquierda de los carriles, justo a la altura del semáforo, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular en uno de los puntos de mayor tránsito del suroriente de la ciudad.

Ante la avería, los pasajeros tuvieron que bajar de la unidad y esperar a que los automovilistas se detuvieran para poder atravesar la vialidad y llegar hasta la banqueta, quedando expuestos al tráfico mientras intentaban ponerse a salvo.

La situación generó molestia entre los usuarios, particularmente porque no sería la primera ocasión en que una unidad de esta ruta presenta fallas mecánicas y termina afectando tanto a los pasajeros como a la circulación.

A través de JuárezNoticias se han recibido anteriormente quejas relacionadas con el servicio de la Ruta Express, entre ellas señalamientos sobre unidades que circulan con sobrecupo y reclamos por el trato que algunos usuarios aseguran haber recibido por parte de los operadores.

La importancia de esta ruta radica en que prácticamente constituye una de las principales opciones de transporte para habitantes de los fraccionamientos ubicados en el extremo suroriente de Ciudad Juárez, por lo que una falla en el servicio puede dejar a numerosos pasajeros sin una alternativa inmediata para continuar su recorrido.