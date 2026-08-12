La Dirección General de Protección Civil informó que para este miércoles 12 de agosto se pronostica en Ciudad Juárez una temperatura máxima de 36 grados Celsius, con cielo parcialmente soleado y una ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche.
De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de precipitación durante el día se mantendrá entre 2 y 20 por ciento, mientras que los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 35 kilómetros por hora.
Protección Civil señaló que existe una ligera probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas principalmente entre las 5:00 de la tarde de este miércoles y la 1:00 de la madrugada del jueves.
Para esta noche se espera una temperatura mínima de 24 grados Celsius, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia de entre 9 y 20 por ciento. Los vientos continuarán de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.
Para el jueves se prevé una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 24, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia de entre 3 y 20 por ciento. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora y las ráfagas entre 26 y 32 kilómetros por hora.
El viernes se espera nuevamente una máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 23, con cielo mayormente soleado. La probabilidad de lluvia aumentará a un rango de entre 6 y 35 por ciento, mientras que los vientos serán de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de 26 a 32 kilómetros por hora.
La Dirección General de Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
Prevén temperatura máxima de 36°C y ligera probabilidad de lluvia para este miércoles en Juárez
La Dirección General de Protección Civil informó que para este miércoles 12 de agosto se pronostica en Ciudad Juárez una temperatura máxima de 36 grados Celsius, con cielo parcialmente soleado y una ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche.