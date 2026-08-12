La Dirección General de Protección Civil informó que para este miércoles 12 de agosto se pronostica en Ciudad Juárez una temperatura máxima de 36 grados Celsius, con cielo parcialmente soleado y una ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche.



De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de precipitación durante el día se mantendrá entre 2 y 20 por ciento, mientras que los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 35 kilómetros por hora.



Protección Civil señaló que existe una ligera probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas principalmente entre las 5:00 de la tarde de este miércoles y la 1:00 de la madrugada del jueves.



Para esta noche se espera una temperatura mínima de 24 grados Celsius, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia de entre 9 y 20 por ciento. Los vientos continuarán de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.



Para el jueves se prevé una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 24, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia de entre 3 y 20 por ciento. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora y las ráfagas entre 26 y 32 kilómetros por hora.



El viernes se espera nuevamente una máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 23, con cielo mayormente soleado. La probabilidad de lluvia aumentará a un rango de entre 6 y 35 por ciento, mientras que los vientos serán de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de 26 a 32 kilómetros por hora.



La Dirección General de Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas.