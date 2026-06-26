La “guerra” declarada por el presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga sigue en la frontera entre México y Estados Unidos, con una operación que hasta principios de mayo había alcanzado un costo de 525 millones de dólares, de acuerdo con el Pentágono.

Un reportaje publicado por The New York Times señala que desde hace más de un año, el Departamento de Guerra ha desplegado cerca de 9 mil soldados, quienes cubren más de 3 mil 200 kilómetros de frontera para controlar —además del flujo de narcóticos— el cruce de migrantes irregulares y contrabandistas.

Sin embargo, los elementos de seguridad han recibido amenazas del crimen organizado, tras la incursión en tierra que obliga a cárteles y contrabandistas a transitar por zonas montañosas cada vez más remotas con tal de no ser detectados.

La investigación del rotativo neoyorkino reveló la declaración de un funcionario del Congreso de Estados Unidos sobre un presunto hackeo a los teléfonos celulares de soldados norteamericanos, quienes posteriormente empezaron a recibir mensajes amenazantes.

Esta situación ocurrió después de que, en febrero, las fuerzas armadas de México, con ayuda de la Agencia Central de Investigaciones (CIA, por sus siglas en inglés), abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tapalpa.

Tras la muerte del capo, señala el NYT, la actividad de los cárteles incrementó a lo largo de la frontera. De la misma forma, los amagos contra los soldados de Estados Unidos van en incremento, señaló el testigo del Congreso.

Por ello, algunos funcionarios cuestionan la pertinencia de que miembros activos del Ejército participen en este tipo de patrullas, en lugar de estar entrenando para labores en Europa del Este, Medio Oriente o la región del Indo-Pacífico.

En mayo, Curtis D. Taylor, general de división de la Primera División Blindada del Ejército tomó el mando de la misión ‘Ardent Vanguard’, encargada del control fronterizo. Y aunque están equipados con sistemas de protección antidrones, el general declaró que muchos de sus elementos carecen de la tecnología adecuada para los patrullajes.

La misión para detectar e interceptar actividades ilegales a lo largo de cientos de kilómetros de frontera se ha convertido también en un campo de pruebas de alto riesgo para tecnologías emergentes, como dispositivos antidrones, embarcaciones marítimas guiadas a distancia y sensores avanzados, señala el New York Times.

El general de división David W. Gardner, comandante de la 101 División Aerotransportada, explicó que para enfrentar las amenazas de seguridad de los cárteles mexicanos, el Ejército había inutilizado los drones de las agrupaciones, mientras identificaban las rutas de contrabando que seguían.

Pese a la reticencia del Congreso y funcionarios estadunidenses, algunos comandantes y soldados defienden las misiones ordenadas por Trump, debido a que los dotan “de un propósito”.

“Utilizan muchas de sus habilidades —planificación de rutas, ensayos de misiones, patrullajes y vuelos de vigilancia— en el mundo real contra bandas de contrabandistas y cárteles de la droga mexicanos, en lugar de limitarse a practicar en sus bases o en simulacros”, afirmaron al diario de Nueva York.

Además de las operaciones contra los cárteles de las drogas, las fuerzas armadas estadunidenses han ampliado sus competencias territoriales para interceptar a migrantes. El Departamento de Guerra ha designado cinco frentes a lo largo de la frontera con México —una en California, otra en Arizona, otra en Nuevo México y dos en Texas— para convertirlos en las bases militares de Estados Unidos en la zona.

“Los migrantes que entren en estas franjas se consideran intrusos y pueden ser detenidos temporalmente por los soldados estadunidenses hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza”, escribe el NYT.

El reportaje del periodista Eric Schmitt señala que al momento de su publicación (23 de junio) el Ejército reportó haber arrestado a 116 personas halladas en estos cinco sectores, previo a su remisión a las autoridades de la Patrulla Fronteriza.

Milenio