La Dirección General de Obras Públicas dio a conocer el inicio de diversas obras de repavimentación que contempla una inversión aproximada de 35 millones de pesos para mejorar la infraestructura vial en distintos sectores de Ciudad Juárez.



El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que los trabajos ya comenzaron en la calle Nogal, en el tramo de Hospital a José María Morelos, en la colonia Insurgentes, mientras que en las próximas semanas iniciarán las labores en el resto de las vialidades.



Entre las calles que serán intervenidas se encuentran la Dinamarca, en la colonia El Mirador; Morera y Lirios, en la colonia Francisco Villa; Cadmio, en la colonia Durango; Jazmines, en Cazadores Juarenses; Índalo, en El Mármol y Francisco R. Almada, en San Felipe del Real, además de la avenida Tecnológico, en el cuerpo oriente, en el tramo de Zacate Blanco a Aeronáutica.



González García destacó que los trabajos se realizarán principalmente en horario diurno; sin embargo, la intervención en la avenida Tecnológico se llevará a cabo durante la noche con el propósito de reducir las afectaciones al tránsito vehicular.



El funcionario señaló que este proyecto forma parte del Presupuesto 2026 y representa el primer paquete de más de 30 calles que han salido a licitación durante las últimas semanas, con el objetivo de continuar mejorando la movilidad de la ciudad.



Con estas acciones, la Dirección General de Obras Públicas refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana mediante obras que respondan a las necesidades de las y los juarenses.