El Protocolo de Actuación Para las Personas con Discapacidad en Situación de Emergencia o Desastres que fuera aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua en febrero del año 2024, será compartido y presentado en otros municipios de esta entidad, aseguró la regidora priista Ana Lilia Orozco.

Explicó que se trata de una normativa de suma importancia y relevancia para toda nuestra entidad, que de aplicarse, garantizaría en gran medida la seguridad de chihuahuenses en condiciones de desventaja, dadas sus condiciones física y mental, pero sobre todo, para los que viven y trabajan en zonas de riesgo.

La edil, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostuvo que gracias a la visión del presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, es como se canalizará esta iniciativa a municipios gobernados por el PRI.

El protocolo, “debemos decirlo, es único en el estado de Chihuahua y quizá en muchas entidades de nuestra República.

Recordó que empezaron en casa y tuvimos a bien presentarlo en varias dependencias de la Administración Municipal; iniciamos una serie de capacitaciones con la Dirección de la Policía Municipal, la Unidad de Protección Civil, personal de la Dirección de Desarrollo Humano y todas aquellas oficinas que tienen programas de apoyo a grupos vulnerables”.

Ana Lilia Orozco, indicó “ahora queremos dar un siguiente paso, dispersarlo en todos los municipios del estado, ya que es importante que este tipo de legislaciones existan en cualquier lugar donde viven personas en condiciones de alguna discapacidad y, que con ello pudieran afrontar alguna situación de emergencia o desastres”.

Abundó la regidora del PRI, también es importante que las personas que no tienen una discapacidad conozcan el Protocolo, ya que podrían ser los primeros respondientes: apoyar ante alguna situación de emergencia