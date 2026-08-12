Ingresan sujetos armados a vivienda para asesinar a dos masculino

Al menos dos masculinos quedaron sin vida al interior de una vivienda de la colonia Independencia II, hasta donde arribaron sujetos armados para ingresar a la fuerza y disparar en contra de dos masculinos que se encontraban allí.

El hecho violento se reportó en las calles Olivia Cano y Profesora Elisa Greinsen, de la citada colonia y hasta donde arribaron cuerpos de emergencia para confirmar el reporte.

Primeras versiones indican que al domicilio acababa de llegar un hombre y una mujer, los cuales, al parecer, eran perseguidos por sujetos desconocidos.

Mientras que en el lugar ya se encontraba otro masculino, el cual también fue atacado a balazos por los desconocidos.

En un principio se reportó que en el lugar se encontraba un masculino lesionado de arma de fuego, sin embargo, al arribar las autoridades, confirmaron la presencia de dos hombres sin vida.

Por el momento la identidad de las víctimas no fue revelada y se desconoce el motivo de la agresión.

La zona quedo bajo resguardo de las autoridades mientras agentes de la fiscalía se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y realizar el levantamiento de evidencias.