En CONALEP Juárez I, la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Hospitalidad Turística prepara a nuestros jóvenes para desarrollarse en un sector que representa servicio, empleo y oportunidades en una frontera dinámica como Ciudad Juárez.

Los estudiantes adquieren competencias para desempeñarse en hoteles, restaurantes, atención al visitante, recepción y reservaciones, alimentos y bebidas, organización de eventos y servicios turísticos, fortaleciendo además habilidades de comunicación, trabajo en equipo y atención al cliente.

Nuestra visión hacia CONALEP Chihuahua 2030 es llevar esta carrera todavía más lejos. Queremos fortalecer el bilingüismo, la Inteligencia Artificial, las herramientas digitales, las certificaciones y la vinculación con hoteles, restaurantes y empresas, para acercar la formación académica a las necesidades reales del mercado laboral.

En una frontera internacional, el inglés es una herramienta para abrir puertas. Y la Inteligencia Artificial puede ayudar a nuestros jóvenes a conocer nuevas formas de administrar reservaciones, diseñar experiencias, promocionar destinos y mejorar los servicios turísticos, siempre conservando lo más importante: el trato humano.

Queremos que cada joven que estudie Hospitalidad Turística en Juárez I tenga dos caminos abiertos al graduarse: incorporarse al mundo laboral o continuar sus estudios universitarios.

Esa es nuestra visión: que una carrera técnica no sea solamente un título, sino una herramienta para construir un proyecto de vida.

Formar jóvenes bilingües, tecnológicos, competitivos y, sobre todo, humanos, capaces de recibir al mundo y representar con orgullo a Ciudad Juárez y Chihuahua.