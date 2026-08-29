Con la mira puesta en el próximo proceso electoral, el coordinador político estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó una conferencia dentro del Encuentro Estatal de Acción Juvenil Chihuahua, donde llamó a la juventud panista a no bajar los brazos: Morena se puede vencer, y en Chihuahua ya se ha demostrado.

Frente a cientos de jóvenes de todo el estado, Bonilla advirtió del riesgo que representa que Morena tome el poder en Chihuahua: menos seguridad, menos oportunidades y el mismo deterioro que hoy se vive a nivel federal.

El alcalde contrastó su gobierno con el de Ciudad Juárez, gobernado por Morena. Mientras ahí los índices delictivos no ceden, en Chihuahua capital la estrategia de seguridad —con patrullas de alta tecnología y trabajo de proximidad— ha logrado reducir el delito y devolverle tranquilidad a las familias.

En infraestructura, la diferencia es igual de clara: mientras en Ciudad Juárez el dinero se destina a obras sin utilidad real, en Chihuahua capital se han construido dos puentes y un tercero está en proceso, todo con recurso 100% municipal.

“Debemos defender a Chihuahua, que no caiga en manos de corruptos ni delincuentes. Ustedes, jóvenes, necesitan vivienda, salud y empleo: las mejores condiciones de vida que se merecen”, expresó Bonilla, llamando a la unidad para enfrentar el reto que viene: mantener los buenos gobiernos que le han dado resultados a Chihuahua.

Bonilla cerró con un mensaje directo: en 2027 se le va a ganar a Morena, y Chihuahua le mostrará a México el camino para vencer a un régimen que solo ha traído destrucción. Como en el Verano Caliente que marcó la historia del PAN y la lucha democrática en el estado, dijo, la juventud chihuahuense tiene la capacidad de volver a escribir esa historia y construir el futuro que México necesita.

En el encuentro también estuvo presente la gobernadora Maru Campos, quien previamente tomó la palabra para llamar a la unidad y al trabajo conjunto en beneficio de Chihuahua y del país.