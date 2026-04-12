La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) expresó su postura ante la discusión pública generada por la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar la inclusión de personas en la lista de personas bloqueadas, lo que puede derivar en el bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias dentro del sistema financiero mexicano.

CONCANACO SERVYTUR reiteró que acompaña y respalda al Estado mexicano en todas las acciones dirigidas a combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las operaciones vinculadas con actividades ilícitas. La Confederación considera indispensable que México cuente con instituciones firmes, herramientas eficaces de prevención y una política decidida para cerrar el paso a cualquier conducta que vulnere la legalidad y dañe a la economía formal.

Al mismo tiempo, la Confederación subrayó que, tratándose de medidas tan delicadas como la inmovilización de recursos bancarios, el país también debe asegurar plena certeza jurídica. Cuando una disposición legal permite restringir el acceso de una persona o de una empresa a sus propios recursos, resulta indispensable que la ley establezca con precisión los supuestos, alcances, límites y garantías aplicables.

Para CONCANACO SERVYTUR, este punto no es menor. En el entorno económico actual, la confianza es un activo estratégico. La inversión productiva, la permanencia de empresas, la creación de empleo y la operación cotidiana del comercio, los servicios y el turismo dependen también de que existan reglas claras, previsibles y transparentes.

Cuando persisten zonas de ambigüedad en facultades que impactan directamente el patrimonio y la operación de personas físicas o morales, se genera incertidumbre, y la incertidumbre afecta el clima de inversión, debilita la confianza y puede comprometer decisiones empresariales relevantes para el desarrollo económico del país.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre, afirmó:

“En CONCANACO SERVYTUR respaldamos toda acción legítima del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y cualquier actividad ilícita. Reconocemos también que México, como integrante del marco internacional encabezado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debe cumplir con responsabilidad sus compromisos en esta materia.

Confiamos en nuestras instituciones y en que sus facultades se ejercerán siempre con estricto apego a la ley. Por ello, consideramos fundamental que medidas como el bloqueo o la inmovilización de cuentas bancarias estén acompañadas de reglas claras, certeza jurídica y mecanismos eficaces de revisión.

La legalidad, la confianza y la certidumbre son indispensables para fortalecer la inversión, proteger a las empresas formales y seguir construyendo un México más fuerte, más competitivo y con mayores oportunidades para todas y todos.”

La Confederación subrayó que este tema debe abordarse con equilibrio institucional: con firmeza frente a las actividades ilícitas, pero también con certeza jurídica, claridad normativa y pleno respeto al Estado de derecho.

En un momento en que México compite por atraer capital, fortalecer cadenas productivas y generar confianza para la inversión, la certidumbre regulatoria constituye un activo estratégico para la economía formal, las empresas y el empleo.

Por ello, CONCANACO SERVYTUR reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera y con las autoridades competentes, a fin de contribuir a que las medidas de bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias se apliquen con apego a derecho, reglas claras y mecanismos eficaces de revisión.

La Confederación reafirmó que el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a cualquier actividad ilícita debe fortalecerse siempre dentro del marco de la legalidad, la confianza institucional y la certidumbre que México necesita para seguir impulsando la inversión, la competitividad y el desarrollo económico.