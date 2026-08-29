H. Ciudad de Chihuahua, Chih.- La seguridad de las familias chihuahuenses no se improvisa: se construye. Bajo esa convicción, el alcalde Marco Bonilla ha impulsado una estrategia que combina policías y bomberos mejor preparados, más tecnología y mayor capacidad de respuesta para proteger a Chihuahua Capital.

En los últimos cinco años, 521 policías y bomberos se han formado en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), institución que se ha consolidado como pilar de la profesionalización de quienes todos los días salen a proteger a las familias chihuahuenses. La capacitación incluye derechos humanos, proximidad social, actuación policial, inteligencia, rescate y atención de emergencias: no se trata solo de tener más elementos, sino mejores policías y bomberos, capaces de responder a los retos de una ciudad que crece.

A esta apuesta por el capital humano, Bonilla ha sumado una inversión constante en equipamiento. Hoy, la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con 479 vehículos: 200 en esquema de arrendamiento y 279 unidades propias. En marzo de 2026, el alcalde entregó 46 nuevas patrullas Police Interceptor, que se sumaron a las 154 previamente arrendadas para completar las 200 unidades y ampliar la capacidad operativa de la corporación.

Cada patrulla incorporada está conectada a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), lo que permite usar información en tiempo real para vigilar mejor y responder más rápido ante emergencias. A esto se suma el fortalecimiento de la radiocomunicación digital, cámaras lectoras de placas, ampliación de videovigilancia, incorporación de drones, herramientas de análisis criminal y nuevos distritos policiales que acercan a la corporación a las colonias.

Más policías preparados, más patrullas, más tecnología y una estrategia que usa la información para estar donde más se necesita. Esa es la ruta que ha seguido Marco Bonilla para construir una Policía Municipal con mayor capacidad y cercanía.

Los resultados lo confirman. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, durante el primer semestre de 2026 los eventos delictivos relevantes disminuyeron 32.49 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, el nivel más bajo en 10 años. El robo a casa habitación tuvo la caída más significativa: 75.94 por ciento, al pasar de 212 casos en el primer semestre de 2025 a 51 en el mismo periodo de 2026.

La seguridad no se construye con discursos: se construye preparando policías, invirtiendo en equipamiento, usando tecnología y tomando decisiones para proteger a las familias de Chihuahua.