La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), implementó un operativo de limpieza en las calles del fraccionamiento Río Bravo, en atención a los brotes de aguas residuales derivados de los hundimientos registrados en el colector Candelaria.

Como parte del seguimiento a esta problemática, la directora de Operación, ingeniera Paola Moreno, y el jefe del departamento de Alcantarillado, ingeniero Ismael Corona, sostuvieron una reunión con vecinos del sector para informar sobre las acciones que se han realizado y establecer una coordinación permanente para atender la situación.

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, informó que, se contempla un proyecto para rehabilitar el colector Candelaria, sin embargo, como parte de las acciones inmediatas, se instaló infraestructura que permitirá disminuir la presencia de aguas residuales y prevenir nuevos brotes en la zona.

“El día de hoy tuvimos una reunión con vecinos del fraccionamiento Río Bravo, dando seguimiento a los trabajos que presentamos esta semana, sobre todo por el tema de los brotes de aguas residuales”, expresó.

Agregó que, durante esta semana se instalaron válvulas check en la zona, además de reforzar las labores de limpieza de las calles con agua tratada, con el objetivo de disminuir los malos olores y mejorar las condiciones del sector.

“Vamos a seguir con esta mesa de trabajo con los vecinos, de la mano, para darle solución y, sobre todo, la atención que se merece”, concluyó.

Por su parte, el ingeniero Ismael Corona, jefe del departamento de Alcantarillado de la JMAS, explicó que, los trabajos de limpieza del sistema de drenaje se realizan de manera permanente con equipos Vactor, mientras que pipas de agua tratada llevan a cabo la limpieza de las calles afectadas por los brotes de aguas residuales.

El próximo martes se realizará el operativo de limpieza ahora en las calles del fraccionamiento Las Palmas.

La JMAS continuará con estas acciones de atención y seguimiento, mientras se trabaja en la solución integral de la problemática, con el objetivo de mejorar las condiciones del sector y garantizar un adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado.