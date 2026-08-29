Después de más de 40 años de espera, las familias de la colonia Universidad y Lucio Blanco celebraron la entrega de la calle Privada Jaime Bermúdez Cuarón, obra que no solo transformó una vialidad del sector, sino que también dará vida a un nuevo espacio verde para la convivencia de niños, adolescentes y todos loa habitantes de la zona.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la entrega de esta obra realizada mediante el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), la cual beneficia directamente a 55 familias.



Los trabajos se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre las calles Francisco Galarza y Carlos Frank, en donde se construyeron ambos cuerpos de circulación con concreto hidráulico. Además, se renovaron las tomas y descargas de agua y drenaje.



Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de proyectos generan beneficios que van más allá de la pavimentación, pues gracias a la participación y organización de los vecinos se logró transformar un espacio que durante décadas permaneció sin las condiciones adecuadas.



Como parte de la intervención, el camellón central fue acondicionado para convertirse en un área verde, donde se plantaron 33 árboles adaptados a las condiciones de la región y que requieren un menor consumo de agua.



Asimismo, se instaló un sistema para captar y aprovechar el agua de lluvia, con el propósito de favorecer el desarrollo de la vegetación y evitar que el agua escurra hacia la vialidad.



El Presidente Municipal exhortó a los vecinos a mantener su participación y continuar impulsando mejoras para su colonia, al señalar que cada obra puede convertirse en un efecto multiplicador que abre la puerta a nuevos beneficios para la comunidad.



Destacó que después de más de cuatro décadas sin pavimento, hoy las familias cuentan con una vialidad de concreto hidráulico y un espacio que con el crecimiento de los árboles se transformará en un corredor verde donde los vecinos podrán caminar, convivir y disfrutar de su entorno.



El titular del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, Javier Said Estrada de la Torre, informó que la obra abarca 4 mil 985 metros cuadrados y representó una inversión total de 7 millones 419 mil 427 pesos, mediante la participación económica de los vecinos y la aportación del Gobierno Municipal.



Por su parte, el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que el camellón cuenta con un sistema conocido como drenaje francés, diseñado para captar el agua de lluvia y aprovecharla en beneficio de la vegetación.



Además de la pavimentación y la creación del área verde, la obra incluyó trabajos complementarios de la Dirección de Control de Tráfico, como señalización y pintura de carriles, pasos peatonales y líneas de frenado.



Durante la entrega, Yadira García, vecina del sector, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal debido a que la transformación de la calle representa un logro importante para las familias del sector, pues después de más de 40 años de espera y de tocar diversas puertas, finalmente pudieron contar con una vialidad digna.



Destacó que este proyecto nació de la organización y perseverancia de los propios habitantes, quienes con el apoyo de las autoridades hicieron posible la obra.



El regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, coordinador de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, destacó la importancia de la obra y sobre todo, de los vecinos que se unieron para aprovechar un programa municipal que les arroja un beneficio común.



Durante el evento, cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo la plantación de árboles en el camellón central, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y generar un entorno más verde para las familias del sector.