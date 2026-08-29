Samalayuca.- Javier Meléndez Cardona presenta este fin de semana su novela “La Flor de los Zucchinis”, una historia recreada principalmente en Samalayuca y que forma parte de su trabajo dedicado a esta comunidad.

El libro se presenta durante la Feria de las Hortalizas, donde el autor estará este fin de semana, a partir de las 6:00 de la tarde, en el stand de libros, donde también realizará la firma de ejemplares.

Meléndez Cardona explicó que esta es su primera novela, después de haber publicado cuatro libros bajo el género de ensayo: Mi travesía por el desierto, Mariposas amarillas, El saguán de abajo y Bitácora para Josefa.

En varias de sus obras anteriores, Samalayuca también ocupa un lugar importante, por lo que ahora decidió contar una historia de ficción teniendo nuevamente como escenario esta comunidad.

“La Flor de los Zucchinis” tiene un costo de 200 pesos y estará disponible durante los tres días de la feria.

Para el escritor, llevar estas historias a los libros representa también una forma de mantener presente la historia de Samalayuca y acercarla a nuevas generaciones a través de la literatura.