Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias juarenses, el Gobierno Municipal a través de la Dirección General de Desarrollo Social dio inicio este jueves al programa “Cruzada por la Familia” en el Centro Comunitario Anapra, desde donde comenzó la entrega de 10 mil despensas que serán distribuidas hoy en 12 puntos de la ciudad.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó el arranque del programa y señaló que esta estrategia forma parte de un esfuerzo integral para mejorar las condiciones de vida de las familias, acercando no solo apoyos alimentarios, sino también programas y servicios municipales que atienden distintas necesidades de la población.



“El apoyo alimentario es fundamental, pero las Cruzadas por la Familia representan mucho más que una entrega de despensas. Se trata de llevar soluciones a las colonias, trabajar de la mano con las familias y acercar los servicios del Gobierno Municipal a quienes más lo necesitan”, expresó.



El alcalde destacó que, además de la distribución de alimentos, la administración municipal mantiene acciones permanentes como el suministro gratuito de agua mediante pipas en sectores donde aún no existe acceso regular al servicio, así como la entrega de materiales para vivienda y apoyos sociales a través de la Dirección General de Desarrollo Social.



Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, al señalar que la participación de los vecinos es indispensable para transformar las comunidades.



“El gobierno no puede hacerlo solo. Ustedes son la base para lograr los cambios que necesita nuestra ciudad. Nosotros facilitamos las herramientas y los programas, pero es con la participación de las familias como podemos mejorar las condiciones de vida en cada colonia”, afirmó.



Ortiz Orpinel también exhortó a la población a prepararse ante la próxima temporada de lluvias, colaborando con las acciones preventivas que realiza Protección Civil para reducir riesgos en las zonas más vulnerables.



Además, recordó que la administración municipal continúa impulsando obras y programas en distintos puntos de la ciudad, como la rehabilitación de parques, mejoramiento de calles, atención a escuelas públicas y proyectos definidos por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo.



“Durante muchos años se dijo que Juárez no podía cambiar, pero eso es falso. Hoy vemos una ciudad que trabaja todos los días para salir adelante, con obras, jornadas de limpieza, espacios públicos recuperados y programas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las familias”, manifestó.



Por su parte, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que desde las primeras horas de este miércoles comenzó la distribución de los apoyos y que cerca de 300 familias ya habían sido beneficiadas al momento del arranque oficial.



“El día de hoy son 12 puntos en la ciudad donde se van a entregar 10 mil despensas; 10 mil familias recibirán este apoyo. Más de 100 compañeras y compañeros de la Dirección General de Desarrollo Social trabajamos durante tres semanas en la planeación y coordinación de esta estrategia para que los apoyos lleguen de manera directa a la ciudadanía”, señaló.



Explicó que las entregas se realizan de forma simultánea en los centros comunitarios Anapra, Francisco I. Madero, Módulo Mirador, Granjas de Chapultepec, Kilómetros, Ampliación Aeropuerto, Héroes de la Revolución, Módulo Las Torres, Riberas del Bravo, Frida Kahlo y en la Academia Municipal, con el propósito de facilitar el acceso a las familias y evitarles traslados largos.



Vallejo Quintana agregó que la jornada continuará este jueves en la zona rural del municipio, donde se beneficiará a más de mil familias de comunidades como El Millón, Tres Jacales, La Colorada, Jesús Carranza, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca, El Sauzal y Samalayuca.



Las despensas incluyen productos de la canasta básica como aceite vegetal, arroz, café, azúcar, harina de trigo, chile jalapeño, tomate enlatado, consomé de pollo, sal, fécula de maíz, galletas, lentejas, amaranto, puré de manzana, cereal de trigo, carne de pollo y carne de cerdo deshebrada, entre otros alimentos.



Durante el evento también participó la presidenta del Comité de Vecinos de Anapra, Angélica Bretado, quien agradeció al Gobierno Municipal por retomar la entrega de despensas en beneficio de las familias del sector.



Como parte del arranque oficial, las autoridades realizaron la entrega simbólica de despensas a 10 familias asistentes, dando inicio formal a la estrategia que beneficiará a 10 mil hogares de la zona urbana y más de mil familias de la zona rural durante los siguientes días.