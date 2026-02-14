Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en los términos de la flagrancia a Ricardo O. R., y Miguel Ángel P. R., de 32 y 19 años de edad, respectivamente, por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Los hechos se registraron durante los primeros minutos de este viernes 13 de febrero, en el cruce de bulevar Óscar Flores Sánchez y avenida Montes Urales, de la colonia Lomas del Rey en Ciudad Juárez.

En el lugar, los agentes ministeriales efectuaban recorridos cuando se percataron de la actitud sospechosa de los citados masculinos, motivo por el que procedieron a realizarles una revisión.

Al revisar el vehículo que poseían, de la marca Chevrolet, línea Corvette, modelo 2017, color blanco con negro, sin matrícula de circulación, se dieron cuenta que cuenta con reporte de robo, interpuesto el 12 de febrero, en California, Estados Unidos.

Como parte de la investigación ministerial, también fueron asegurados los siguientes vehículos:

Trailer (madrina) marca Cottrell, modelo 2017 en color gris con número de matrícula de circulación federal.

Vehículo Honda, Civic I4, tipo sedán, modelo 2008, color guinda, sin matrícula de circulación.

Vehículo GMC, Sierra tipo pickup, modelo 2011, color gris, sin matrícula de circulación.

Vehículo Honda, Civic EX-T tipo sedán, modelo 2018, color blanco, sin matrícula de circulación.

Vehículo tipo pick up, Chevrolet, Silverado, modelo 2010, color azul oscuro, sin matrícula de circulación.

Vehículo GMC Arcadia tipo SUV, modelo 2018, color azul oscuro, sin matrícula de circulación.

Vehículo pick up, Chevrolet, Colorado, modelo 2004, color blanco, sin matrícula de circulación.

Vehículo pick up, Ford, F-150, modelo 2015, color negro, sin matrícula de circulación.

Vehículo pick up Renault, modelo 2019, color rojo, sin matrícula de circulación.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, en donde se realizarán las investigaciones correspondientes por el delito de posesión de vehículo robado.