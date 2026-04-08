El Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alfredo Sandy P. M. y/o Fredy Sandy P. M, Edgar F. S., Gregorio O. R., David Alexis A. R., Juan Luis S. G., y David Alonso E. C., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido el pasado 20 de marzo en la colonia Ampliación Fronteriza en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada, se expusieron datos de prueba que relacionan a los imputados con los hechos registrados en la calle Tortugas, dentro de un centro de rehabilitación, en donde también se encontraba la víctima Marcos G. R., a quien sometieron y amarraron de pies y manos para golpearlo con puños, pies y diversos objetos.

Derivado de ello, le ocasionaros lesiones que a la postre le causaron la muerte por traumatismo craneocervical.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, reafirmó que las personas imputadas continuarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó seis meses de plazo para la investigación complementaria.