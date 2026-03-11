Abren convocatoria para la edición XXVIII del Premio Antonio García Cubas

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), abrió la convocatoria para la edición XXVIII del Premio Antonio García Cubas, reconocimiento dedicado a destacar la mejor producción editorial en los campos de la antropología y la historia en México.

Este galardón, considerado uno de los más relevantes para obras impresas y digitales especializadas en disciplinas como antropología, arqueología, historia, lingüística, arte y etnología, está dirigido a instituciones públicas y privadas, editoriales nacionales y personas físicas que hayan publicado trabajos en estas áreas.

La convocatoria estará abierta hasta las 17:00 horas del viernes 3 de julio de 2026, y permite la inscripción tanto de obras físicas como electrónicas, siempre que su contenido esté relacionado con el patrimonio cultural y las ciencias sociales del país.

El Premio Antonio García Cubas fue creado para impulsar y reconocer la labor editorial que contribuye al estudio, preservación y difusión del patrimonio cultural de México. Desde 1998, ha sido un referente en el ámbito académico y editorial.

La premiación tradicionalmente se lleva a cabo en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), un evento organizado también por el INAH en la Ciudad de México.

Las bases completas, requisitos de inscripción y detalles de participación están disponibles en los canales oficiales del INAH.