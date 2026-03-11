El compromiso de acompañar a las familias juarenses y exigir justicia para la niñez dio resultados. Luego de la reunión que sostuvo la diputada Xóchitl Contreras con madres y padres de los más de 120 niños y jóvenes de la Selección Juárez de fútbol americano que fueron víctimas de un presunto fraude en paquetes de viaje para un torneo nacional, autoridades confirmaron la detención del presunto responsable del engaño.

Desde que se dio a conocer el caso, la legisladora actuó de inmediato para respaldar a las familias afectadas. La diputada gestionó una reunión directa con el Fiscal General del Estado zona norte, donde madres, padres y jugadores pudieron exponer su situación y presentar formalmente sus denuncias ante las autoridades.

Durante aquel encuentro, realizado en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la diputada exigió que el caso fuera investigado con seriedad, al tratarse de un fraude que afectó no solo la economía de decenas de familias, sino también la ilusión de niñas, niños y jóvenes que durante meses se prepararon para representar a Ciudad Juárez en un torneo nacional en la Ciudad de México.

Tras las denuncias presentadas y el seguimiento de las autoridades, se informó recientemente sobre la detención del propietario de la agencia señalada como responsable del fraude, lo que representa un avance importante en la búsqueda de justicia para las familias afectadas.

La diputada Xóchitl Contreras reiteró que continuará atenta al desarrollo del proceso legal, para garantizar que las investigaciones se lleven a cabo con transparencia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.