La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, cumplió con los habitantes de la colonia El Mezquital al realizar una limpieza intensiva en la red sanitaria del sector, como resultado de los acuerdos establecidos tras una reunión con vecinos.

Entre las acciones realizadas, destaca la limpieza del dique ubicado en el cruce de las calles Soja y Aira, así como el mantenimiento y desazolve del sistema de alcantarillado en la zona, trabajos que se efectuaron con cinco equipos especializados de inyección y succión tipo vactor.

El ingeniero Ismael Corona coordinador del distrito 4 del departamento de alcantarillado, exhortó a los habitantes del sector a sumarse a estas acciones, debido a que, los esfuerzos de la JMAS podrían verse afectados si no se cuenta con la colaboración de la ciudadanía para mantener libres de basura las calles y patios de las viviendas y evitar arrojar desechos en las alcantarillas.

“Queremos aprovechar y pedirles a los habitantes del sector que nos ayuden. Ellos hicieron un compromiso de cuidar la red de alcantarillado; nosotros estamos limpiando y vamos a seguir dando mantenimiento, pero no queremos volver a ver basura, grasa y desechos, eso nos ayudaría a mantenerla en buen estado y los más beneficiados serían ellos”, señaló.

Los trabajos abarcan un total de quince calles, con el objetivo de dejar el sistema sanitario en condiciones óptimas de operación.

La JMAS reiteró la invitación a la ciudadanía para trabajar en conjunto en el cuidado de la infraestructura, la participación de todos es fundamental para garantizar un mejor servicio, en beneficio de los juarenses.