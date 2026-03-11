México firma convenio con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra mujeres

El Gobierno de México firmó un convenio de colaboración con las plataformas digitales Google, Meta Platforms y TikTok, con el objetivo de prevenir y atender la violencia digital que afecta principalmente a mujeres en el país.

El acuerdo fue presentado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde autoridades federales detallaron que estas empresas se comprometieron a fortalecer mecanismos de denuncia, mejorar la eliminación de contenidos violentos o que vulneren la privacidad, y agilizar la atención a casos de acoso en línea, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y suplantación de identidad.

La estrategia incluye 17 acciones enfocadas en prevención y atención, entre ellas la revisión de normas comunitarias, campañas educativas sobre seguridad digital, difusión de una cartilla de protección en línea y promoción del uso de herramientas de denuncia dentro de cada plataforma.

El convenio también establece un canal de comunicación permanente entre el gobierno y las empresas tecnológicas para activar protocolos directos de respuesta y retirar contenido nocivo con mayor rapidez. Además, se impulsarán mensajes educativos y campañas digitales el día 25 de cada mes como parte de la iniciativa de sensibilización contra la violencia.

Autoridades señalaron que en México millones de mujeres han sido víctimas de agresiones digitales y que se requiere una colaboración estrecha entre instituciones y plataformas para crear entornos virtuales más seguros.