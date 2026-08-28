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Acercan apoyos de “Cruzada por tu Familia” a hogares de familias juarenses

by Salvador Miranda
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Con el propósito de garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, la Dirección General de Desarrollo Social realizó la entrega mensual del programa “Cruzada por tu Familia” en 12 puntos de Ciudad Juárez, además de llevar beneficios directamente a los domicilios de personas que no pueden trasladarse por motivos de salud.

El director de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, participó en los recorridos y destacó que, por instrucciones del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se busca mantener una atención cercana a las familias.

PLas entregas se realizaron en lugares como la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente y el Centro Comunitario Héroes de la Revolución, así como mediante visitas domiciliarias en Riberas del Bravo, Sauzal Viejo, Morelos de Zaragoza e Infonavit Ampliación Aeropuerto.

La dependencia señaló que el programa adapta sus mecanismos de entrega a las necesidades de los beneficiarios, especialmente de quienes enfrentan dificultades para acudir a los puntos establecidos. Con estas acciones, Desarrollo Social refrendó su compromiso de trabajar directamente en las colonias y acercar los programas municipales a las familias juarenses.

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