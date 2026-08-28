Inauguran el sexto Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales

La inauguración del Sexto Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales reunió a promotores culturales, autoridades locales de Ciudad Juárez y El Paso, así como representantes universitarios de esta casa de estudios, que también forma parte de la Red de Museos y Centros Culturales de esta frontera.

El Encuentro Binacional de Museos y Centros Culturales representa un espacio de diálogo, reflexión, colaboración e intercambio de experiencias entre profesionales de la cultura, instituciones y representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, con el propósito de fortalecer los vínculos a través de la cultura.

En representación del rector Daniel Alberto Constandse Cortez, la directora del Centro Cultural de las Fronteras, licenciada Araceli Hidalgo Lara, ofreció un mensaje durante la inauguración de las actividades de esta sexta edición.

En su discurso, dijo: “Quiero reconocer y agradecer el trabajo de todas las instituciones y personas que hacen posible esta red. Cada exposición y recorrido, cada acción educativa, cada mediación, proyecto de investigación, cada encuentro representa una aportación a una tarea que nos trasciende: hacer de la cultura un espacio de diálogo y construcción colectiva”.

Al cierre de su mensaje, reiteró el compromiso de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica de esta Universidad de continuar fortaleciendo los vínculos con los museos y espacios culturales, y contribuir así al desarrollo de la comunidad.

La subsecretaria de Cultura de la Zona Norte, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, Brenda Rodríguez Navarro, y la coordinadora de la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez, Natalia González Toledano, también participaron en la inauguración, donde destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros en favor de la cultura.