El presidente municipal de Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, asiste al NADBank Summit 2026, “Fortaleciendo la cooperación binacional para cimentar la infraestructura del mañana”, encuentro que reúne a representantes gubernamentales, especialistas y líderes de ambos lados de la frontera para abordar los principales retos de infraestructura y desarrollo de la región.



Al iniciar las actividades, el alcalde tuvo un encuentro con John Beckham, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), con quien conversó sobre la importancia de mantener una estrecha colaboración entre las instituciones de México y Estados Unidos.



Ortiz Orpinel destacó que para Ciudad Juárez la cooperación binacional es fundamental, debido a la dinámica económica, social y urbana que comparte diariamente con la región de El Paso, Texas y el sur de Estados Unidos.



El presidente municipal participará además como orador durante el NADBank Summit 2026, donde expondrá la visión de Juárez respecto a los desafíos que enfrentan las ciudades fronterizas y la necesidad de impulsar infraestructura que acompañe su crecimiento y mejore la calidad de vida de sus habitantes.



Señaló que temas como la movilidad, el agua, el medio ambiente, el desarrollo urbano y la infraestructura estratégica requieren cada vez más de soluciones construidas de manera conjunta y con una visión de largo plazo.



El encuentro representa también una oportunidad para fortalecer los vínculos institucionales y promover proyectos que permitan a la frontera avanzar hacia un desarrollo más competitivo, sostenible y conectado.



Ortiz Orpinel reiteró que Ciudad Juárez tiene una posición estratégica en la relación entre México y Estados Unidos, por lo que continuará participando activamente en los espacios de diálogo y cooperación que permitan generar mejores condiciones para el desarrollo de toda la región fronteriza.



“La frontera nos une todos los días. Los retos que compartimos también deben convertirse en proyectos y soluciones compartidas. Desde Juárez queremos seguir construyendo, junto con nuestros vecinos y aliados, la infraestructura que necesita la frontera del mañana”, expresó.