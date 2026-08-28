Refuerzan acciones para prevenir y atender la rickettsia con capacitación en Juárez y Chihuahua

La Secretaría de Salud, desarrolló del 24 al 27 de agosto el curso “Reconoce, Trata y Salva. Fiebre Manchada: Diagnóstico temprano, vida salvada”, con actividades en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

El objetivo es fortalecer la capacitación del personal de salud para la prevención, detección, diagnóstico y atención oportuno de la rickettsia, mediante la actualización de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas entre especialistas e instituciones de México y Estados Unidos.

Las primeras jornadas se realizaron los días 24 y 25 de agosto en Ciudad Juárez, y el programa continuó los días 26 y 27 en el auditorio del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, con la participación de personal médico de primer y segundo nivel de atención, urgencias, epidemiología y medicina preventiva.

La capacitación está a cargo de Jack Noe Salto Quintana, médico infectólogo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), quien abordó aspectos relacionados con el reconocimiento temprano de la enfermedad, el diagnóstico clínico y el tratamiento oportuno.

Durante las actividades participan profesionales de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado y hospitales privados.

El director del Distrito de Salud 2 Juárez, Rogelio Covarrubias, explicó que la rickettsia es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por garrapatas infectadas, y cuya presencia está relacionada con diversos factores ambientales y sociales.

Destacó que la coordinación entre México y Estados Unidos, así como la colaboración entre los tres niveles de Gobierno, las instituciones de salud y la comunidad, es fundamental para reforzar las acciones de prevención y control de la fiebre manchada.

La Secretaría de Salud señaló que este programa responde a la necesidad de fortalecer las capacidades del personal que atiende este padecimiento en las entidades fronterizas, donde se registran importantes niveles de incidencia y mortalidad.