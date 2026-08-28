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Muere masculino al quedar atrapado entre un tráiler y el tren en el Eje Vial

by EditorJRZ
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Esta tarde se registró un fatal accidente en el cual un masculino perdió la vida al quedar su vehículo atrapado entre la caja de un tráiler y el tren sobre el Eje Vial Juan Gabriel.

El accidente se registró a la altura de la avenida Adolfo López Mateos, donde al parecer, el conductor de una camioneta Honda en color gris, intentó ganarle el paso al tren y esta fue embestida por la locomotora del tren y finalmente lanzada hasta debajo de la caja del tráiler.

En el lugar trascendió que tanto la camioneta como el tráiler, fueron arrastrados por el tren alrededor de 20 metros quedando el conductor de la camioneta atrapado entre los fierros retorcidos y donde finalmente perdió la vida.

Para la atención del incidente se comisionó una ambulancia y acudieron dos unidades del Departamento de Bomberos.
Extraoficialmente se indicó que el fallecido fue identificado como Fernando, de alrededor de 40 años y el cual, al parecer, viajaba solo.

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Por el momento la información exacta delos hechos, se mantiene bajo reserva y será una vez realizado el peritaje por parte de Seguridad Vial, que se determine con exactitud cómo sucedieron los hechos.

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