El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla acudió a Ciudad Juárez para despedir y rendir homenaje a Pancho Barrio, una figura que marcó profundamente la vida pública de Chihuahua y del país.

En la ciudad fronteriza de Chihuahua, se reunieron diversas figura políticas, así como panistas, para darle el último adiós al ex gobernador, quien siempre será recordado por su trayectoria, su carácter y la forma en la que entendió siempre la responsabilidad de servir desde la política.

Marco Bonilla acompañó a la familia de Pancho Barrio, donde también comento que el ex mandatario representó convicciones, congruencia y responsabilidad histórica, valores que hoy siguen siendo indispensables.

“En momentos como este se siente con claridad que una etapa se cierra, pero también que quienes hoy tenemos responsabilidades públicas debemos asumir el relevo con madurez, con visión de futuro y con un compromiso firme con respetar las instituciones y respetar a la gente”, expresó Marco Bonilla.

Finalmente, agregó que honrar su memoria no es solo recordarlo, es entender que la política debe tener carácter, rumbo y respeto, y que ese legado obliga a estar a la altura de los tiempos actuales.