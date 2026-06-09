Promueve Estado reforestación con donación de 300 árboles

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado realizará una donación de 300 árboles el próximo 9 de junio en el Parque Central de Ciudad Juárez.

“El Gobierno del Estado quiere seguir fomentando el medio ambiente y mejorando el entorno de los juarenses”, informaron a través de la página de Facebook de la Oficina de la Gobernatura en Ciudad Juárez.

La entrega se llevará a cabo el 9 de junio a las 10:00 de la mañana en el Parque Central. Se distribuirán árboles de ornato y sombra a las primeras 300 personas que acudan al lugar.

Así mismo, se exhortó a la comunidad juarense y a las instituciones educativas a participar en esta donativa para reforestar sus espacios.