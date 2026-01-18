a Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informó que a partir de este domingo 18 de enero se modificará el recorrido de la ruta Riberas del Bravo del sistema de transporte JuárezBus, con el fin de beneficiar a un mayor número de habitantes.

La ruta además de cubrir su trayecto habitual, circulará por las calles Puerto Dunquerque, Rivera Montecarlo, Ribera del Lerma y Rivera del Bravo.

Esta extensión del recorrido atraviesa puntos clave del sector, entre ellos un centro comunitario y una escuela primaria, lo que mejorará la movilidad y el acceso a estudiantes, madres y padres de familia.

Los horarios de operación de la ruta se mantienen sin cambios, con una primera salida a las 4:20 a.m. y la última a las 10:00 p.m.

Se invita a las y los usuarios a aprovechar esta ampliación y utilizar este medio de transporte.