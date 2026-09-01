El próximo sábado 12 de septiembre, el Gobierno Municipal llevará a cabo la séptima jornada del programa Juárez Amanece Limpio, ahora en colonias del suroriente de la ciudad, en donde se realizarán acciones de limpieza.



La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que la jornada arrancó ayer lunes 31 de agosto y se mantendrá durante dos semanas, tiempo durante el cual también se invitará a los ciudadanos a que se sumen a esta limpieza en el sector.



Las dependencias que estarán participando son: Protección Civil, Redes Sociales, Comunicación Social, Servicios Públicos, Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Salud, Informática, Desarrollo Social, Dirección de Limpia, Alumbrado y Parques y Jardines, Oficialía Mayor, Administración y Control de Proyectos, el Instituto Municipal de la Juventud, así como la coordinación de Asesores y la Dirección de Planeación.



“Se van a estar interviniendo las colonias Valle Fundadores, Urbivilla Bonita, Parajes de San José, Urbivilla del Prado etapa II, Lomas del Desierto etapa III, Urbivilla del Cedro etapa II, Parajes de San Juan, Parajes de San Isidro, Urbivilla del Cedro etapa VII, Senderos de San Isidro y Monumental”, explicó.



Dijo que las actividades de Juárez Amanece Limpio son un trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal, lo que permite recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y construir entornos más seguros, limpios y saludables para todas y todos.



Con esta jornada sumarán ya 70 colonias con espacios públicos limpios y rehabilitados en distintos sectores de la ciudad.