La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Roberto P. R., Sandra Luz P. V. y Sarahí P. P., por el delito de fraude.

En la continuación de la audiencia inicial, la representación social, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad de los imputados en el daño patrimonial cometido en agravio de la moral Alternativa Financiera para el Desarrollo S. A. de C.V., en Ciudad Juárez.

En seguimiento a las investigaciones ministeriales, el pasado martes 25 de agosto, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en compañía de personal de la Dirección de Servicios Periciales, catearon un domicilio en el cruce de las calles Portales de Abadia y Vereda Segovia del fraccionamiento Los Portales, en Ciudad Juárez, en donde aseguraron 5 mil pesos en efectivo y 980 dólares.

Además, durante la intervención detuvieron a los imputados Roberto P. R., Sandra Luz P. V. y Sarahi P. P., con órdenes de aprehensión otorgadas por el Juez del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 3472/2026.

El Órgano jurisdiccional ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados y resolvió su situación jurídica, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).