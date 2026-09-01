El operativo especial de recaudación del Impuesto Predial “Santa se Adelanta” concluyó el mes de agosto con un incremento del 30% en los ingresos obtenidos, en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.



Durante agosto, la ciudadanía aprovechó el descuento del 100 por ciento en recargos por rezago del impuesto predial, lo que permitió recaudar 68 millones 35 mil 918 pesos.



El funcionario explicó que durante el mismo operativo realizado el año pasado se obtuvieron 52 millones 178 mil pesos, por lo que este año se registró un incremento de 15 millones 857 mil 908 pesos.



Nájera Payán destacó también la respuesta de las y los contribuyentes, ya que aumentó el número de cuentas liquidadas durante el periodo del programa.



Mientras que en agosto del año pasado se liquidaron 7 mil 625 cuentas, durante el operativo de este año fueron 10 mil 591, lo que refleja el interés de la ciudadanía por aprovechar este tipo de incentivos.



Nájera Payán agradeció a la comunidad por cumplir con sus contribuciones y aprovechar las facilidades otorgadas durante el operativo especial.



Indicó que aunque el descuento general del 100 por ciento en recargos por rezago concluyó con el mes de agosto, las personas podrán acceder a estos beneficios durante las jornadas en las que se instale la Unidad Móvil de la Tesorería.



Como parte de estas acciones, el próximo viernes 4 de septiembre la Unidad Móvil de Tesorería estará disponible en el fraccionamiento Alameda, en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y calle Alameda, de 13:00 a 17:00 horas, informó.



Durante esa jornada se ofrecerá el descuento en recargos por rezago del Impuesto Predial, así como descuentos en infracciones de vialidad.