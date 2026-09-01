El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Inadet, abanderó a 15 estudiantes que integran la segunda generación del programa “Desarrollo de Talentos Chihuahuenses en Taiwán”.

Con una inversión de 11 millones 500 mil pesos, las y los jóvenes recibirán formación especializada en Automatización de Fabricación Inteligente e Inteligencia Artificial.

Cursarán un semestre en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán y posteriormente realizarán una estancia de dos semanas en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI).

Durante su preparación abordarán temas como fabricación inteligente, inspección óptica automatizada, integración mecatrónica, Inteligencia Artificial aplicada al Internet de las Cosas y monitoreo de maquinaria inteligente.

El director general del Inadet, Sergio Mancinas Peña, destacó que el programa representa una apuesta por el talento joven y la formación de profesionistas capaces de responder a los nuevos retos de la industria.

“El talento chihuahuense tiene la capacidad de competir y destacar a nivel internacional. Esta segunda generación tendrá acceso a conocimientos de vanguardia que podrán convertirse en innovación y productividad para nuestro estado”, señaló.

Esta iniciativa da continuidad a la primera generación, integrada por 22 estudiantes, muchos de los cuales ya se encuentran incorporados a la industria, lo cual demuestra el impacto de esta experiencia internacional en su desarrollo profesional.

El estudiante Antonio Villaverde, integrante de esta segunda generación, destacó el compromiso que representa esta oportunidad de formación y la importancia de que los conocimientos adquiridos contribuyan a fortalecer el talento y la industria chihuahuense.

“Vamos a traer conocimiento para que las manos que ya trabajan aquí valgan más. Que la persona que hoy opera una máquina, mañana opere una mejor. Y que su trabajo cueste más, no menos”, expresó.

A su vez, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Alejandro Fernández Gamboa, señaló que el programa trata de preparar a las nuevas generaciones para la transformación tecnológica de Chihuahua.

“Le apostamos al talento de nuestras y nuestros jóvenes para que tengan acceso a experiencias de clase mundial y puedan regresar a Chihuahua a aportar sus conocimientos al desarrollo de nuestra industria”, afirmó.

Al término del abanderamiento, las y los estudiantes, acompañados por sus familiares, recibieron el taller de “Manejo adecuado de las emociones”, impartido a través del Programa de Bienestar Emocional del Inadet, para brindarles herramientas para afrontar de manera positiva los retos, cambios y emociones que representa esta nueva etapa de formación.