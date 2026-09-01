Personal de Desarrollo Social realizó labores de volanteo en el sector donde se construirá el puente superior en la intersección del bulevar Juan Pablo II y avenida Valle del Sol, con el propósito de informar con anticipación a los vecinos y guiadores sobre el desarrollo de la obra, los cierres de vialidades y las rutas alternas que estarán disponibles.

Hugo Vallejo Quintana, director de la dependencia, comentó que durante la jornada, los trabajadores entregaron información a habitantes de la zona y conductores que circulan por ahí, a fin de que conozcan las modificaciones que tendrá el flujo vehicular y puedan tomar previsiones para sus traslados durante el periodo de ejecución de la obra.

A partir del sábado 5 de septiembre comenzará el cierre de vialidades para llevar a cabo las labores previas al inicio de la obra, que contemplan la colocación de señalética, barreras de seguridad, trafitambos y maquinaria.

El inicio formal de los trabajos está previsto para el lunes 7 de septiembre y contempla la construcción de un paso superior vehicular en la zona del bulevar Juan Pablo II y avenida Valle del Sol, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la capacidad de operación de esta conexión.

La construcción beneficiará a más de 30 mil personas que diariamente circulan por este sector de la ciudad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a vecinos y automovilistas a mantenerse atentos a la señalización y considerar con anticipación sus tiempos de traslado.