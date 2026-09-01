miércoles, septiembre 2, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Informan a vecinos del cierre y rutas alternas por construcción de puente en la Valle del Sol
PortadaTendencia

Informan a vecinos del cierre y rutas alternas por construcción de puente en la Valle del Sol

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Personal de Desarrollo Social realizó labores de volanteo en el sector donde se construirá el puente superior en la intersección del bulevar Juan Pablo II y avenida Valle del Sol, con el propósito de informar con anticipación a los vecinos y guiadores sobre el desarrollo de la obra, los cierres de vialidades y las rutas alternas que estarán disponibles.

Hugo Vallejo Quintana, director de la dependencia, comentó que durante la jornada, los trabajadores entregaron información a habitantes de la zona y conductores que circulan por ahí, a fin de que conozcan las modificaciones que tendrá el flujo vehicular y puedan tomar previsiones para sus traslados durante el periodo de ejecución de la obra.

A partir del sábado 5 de septiembre comenzará el cierre de vialidades para llevar a cabo las labores previas al inicio de la obra, que contemplan la colocación de señalética, barreras de seguridad, trafitambos y maquinaria.

El inicio formal de los trabajos está previsto para el lunes 7 de septiembre y contempla la construcción de un paso superior vehicular en la zona del bulevar Juan Pablo II y avenida Valle del Sol, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la capacidad de operación de esta conexión.

banner

La construcción beneficiará a más de 30 mil personas que diariamente circulan por este sector de la ciudad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a vecinos y automovilistas a mantenerse atentos a la señalización y considerar con anticipación sus tiempos de traslado.

You Might Also Like

You may also like

Las Torres se vuelve terracería: camión tira toneladas de tierra y desquicia...

Viven en la ciudad, pero caminan kilómetros para poder tomar un camión

Carlos Ortiz permite módulo de revocación contra Cruz Pérez Cuéllar en el...

Informe de Claudia Sheinbaum refleja dos años de transformación y resultados: Cruz...

Vinculan a proceso a tres imputados por fraude a financiera

Abandera Estado a 15 jóvenes que viajarán a Taiwán a especializarse en...