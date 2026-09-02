Tras escuchar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con un nutrido grupo de Amigos de Cruz, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que los primeros dos años de su administración han estado marcados por una transformación con resultados concretos y una política enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población.

El también alcalde con licencia de Ciudad Juárez destacó que son muchos los aspectos que deben reconocerse del informe presidencial, entre ellos el fortalecimiento de los programas sociales, las inversiones para la tecnificación del riego y las acciones en materia de vivienda para el bienestar, políticas que, dijo, están llegando directamente a quienes más lo necesitan y que representan una diferencia real para miles de familias.

Pérez Cuéllar resaltó también los avances en materia de seguridad, particularmente la disminución de los homicidios, además de los resultados en economía, educación y obra pública. Señaló que se trata de cambios que no solamente se reflejan en cifras, sino que comienzan a traducirse en mayor bienestar, seguridad y obras útiles para la población.

“Desde Chihuahua escuchamos con alegría y esperanza los resultados que presentó nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Es impresionante ver cómo ha mantenido una presencia constante en el territorio y cómo los programas sociales están cambiando la vida de las personas”, expresó.

El aspirante morenista subrayó que el proyecto de transformación impulsado por la presidenta Sheinbaum mantiene una visión de gobierno cercana a la gente y con prioridad en quienes históricamente habían sido relegados de las políticas públicas. En ese sentido, consideró que Chihuahua no puede mantenerse al margen de esta dinámica de transformación nacional.

Finalmente, Pérez Cuéllar calificó como lamentable la ausencia de la gobernadora Maru Campos durante el informe presidencial y sostuvo que esa situación refleja el “terrible divorcio” que existe entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de México. Advirtió que esa falta de coordinación termina perjudicando a las y los chihuahuenses, por lo que afirmó que es urgente que la Cuarta Transformación llegue a todo el estado para construir un gobierno que haga equipo con la presidenta de la República y aproveche plenamente el respaldo y los programas de la Federación.