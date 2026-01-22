Con el objetivo de sentar las bases para un marco jurídico que reconozca y fomente la participación ciudadana, la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil aprobó la creación de una mesa técnica para la expedición de la Ley del Voluntariado del Estado de Chihuahua.

Esta iniciativa busca consolidar un esquema de trabajo transparente y participativo que involucre a diversos sectores de la entidad, explicó la diputada Leticia Ortega.

Para lograr este fin, se estableció un cronograma de trabajo que iniciará formalmente el 4 de febrero en la capital del estado. Las actividades de la mesa técnica continuarán en Chihuahua el 11 de febrero, para posteriormente trasladarse a Parral el día 19 y a Ciudad Juárez el 21 del mismo mes. La gira de análisis incluirá también al municipio de Camargo el 23 de febrero, retomando actividades en Chihuahua el día 25.

La fase final de este proceso de consulta y dictaminación se llevará a cabo durante el mes de marzo, con una sesión programada en Ciudad Juárez el día 14 y el cierre de los trabajos en la ciudad de Chihuahua el 18 de marzo. Mediante este despliegue territorial, la Comisión busca recabar perspectivas locales que fortalezcan el proyecto de decreto antes de su aprobación definitiva.

La reunión contó con la asistencia de las diputadas Leticia Ortega (MORENA), Irlanda Márquez (PT) y Alma Portillo (Movimiento Ciudadano), así como del diputado Arturo Zubía (PAN).