De acuerdo con información de Agencia Reforma, basada en una copia anticipada del libro de memorias de Ken Salazar, el exembajador de Estados Unidos en México afirma que Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado por la información que autoridades estadounidenses pudieran obtener de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

La información aparece en “Las Fronteras: Mi Lucha por un Estados Unidos incluyente”, libro que será publicado por BenBella Books. Según Reforma, la editorial compartió la obra por adelantado con ese medio. En el texto, Salazar narra cómo cambió su relación con López Obrador después de la detención de “El Mayo” Zambada y de las críticas del entonces embajador a la reforma al Poder Judicial.

Ken Salazar afirma que, a finales de agosto de 2024, un empresario mexicano cercano a López Obrador le dijo que el entonces Presidente estaba preocupado por lo que Estados Unidos pudiera conocer a partir de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

El exembajador no revela el nombre de esa persona. En el libro la identifica como “El Susurrador”, a quien describe como un empresario prominente y confidente del exmandatario.

Salazar escribe que ese hombre solía compartirle comentarios favorables que López Obrador hacía sobre él, pero que en esa ocasión el mensaje fue distinto.

“AMLO es un hombre diferente”, le habría advertido el empresario, según el relato de Salazar.

Luego añade otra frase central del libro:

“No puede soltar el poder. (AMLO) está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo”.

El exembajador interpreta esa preocupación como el temor de que Zambada pudiera hablar sobre funcionarios públicos mexicanos. En su narración usa la expresión de que el capo podría “soltar la sopa” sobre “cualquier cantidad” de políticos.

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido por autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Salazar sostiene en sus memorias que la entrega de Zambada sorprendió a funcionarios estadounidenses y atribuye lo ocurrido a la acción de Guzmán López, quien también fue arrestado al llegar con él.

En el libro, el exembajador cuenta:

“Como Embajador de EU en México, yo me enteré de estos arrestos esa misma tarde”.

La captura de Zambada fue relevante porque durante décadas fue considerado uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Su detención abrió dudas sobre cómo llegó a territorio estadounidense, qué papel tuvo Guzmán López y qué información podría aportar en procesos judiciales en Estados Unidos.

La parte más delicada del relato no está confirmada por una autoridad judicial en la información presentada.

Hasta ahora, lo que se puede afirmar es:

Salazar dice en su libro que un empresario cercano a AMLO le habló de esa preocupación.

El empresario no es identificado.

La frase atribuida a ese empresario no equivale a una prueba judicial.

No se menciona una acusación formal contra López Obrador en este fragmento.

No se confirma que “El Mayo” Zambada haya entregado información sobre políticos mexicanos.

Tampoco se precisa qué funcionarios podrían estar relacionados con esa supuesta información.

Por eso, el punto debe leerse como una versión incluida en las memorias de un exembajador, no como una conclusión judicial.

Salazar también afirma que López Obrador dejó de responderle después de dos momentos clave: la captura de “El Mayo” Zambada y sus críticas a la reforma al Poder Judicial.

El exembajador asegura que envió notas privadas al entonces Presidente para expresarle sus preocupaciones sobre la reforma judicial y sugerir alternativas, pero no obtuvo respuesta.

En sus palabras:

“Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial. Pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, éstas quedaron sin respuesta”.

El señalamiento se conecta con un episodio ocurrido el 23 de agosto de 2024, cuando López Obrador acusó a Salazar de infringir la soberanía de México por opinar sobre la reforma judicial.

Salazar rechaza esa lectura en su libro.

“Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en EU y en México”.

En sus memorias, Salazar sostiene que su preocupación estaba centrada en el Estado de Derecho y en el posible impacto de la reforma judicial frente al crimen organizado.

El exembajador afirma que los cárteles mexicanos habían comprometido a funcionarios de gobierno y advierte que un Poder Judicial electo podría aumentar el riesgo de influencia criminal.

Su argumento aparece en una frase directa:

“Un Poder Judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles”.

Esta afirmación fue uno de los puntos de mayor tensión entre el gobierno mexicano y la Embajada de Estados Unidos durante el tramo final del sexenio de López Obrador.

El relato de Salazar importa por tres razones.

Primero, porque involucra a “El Mayo” Zambada, una figura central en la historia del Cártel de Sinaloa y en investigaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Segundo, porque coloca de nuevo en el debate la pregunta sobre posibles vínculos entre políticos mexicanos y grupos criminales. Esa es una discusión de alto interés público, pero debe tratarse con cuidado porque requiere pruebas, expedientes y procesos formales.

Tercero, porque muestra el deterioro de la relación entre López Obrador y Salazar en los últimos meses del gobierno anterior, justo cuando estaban sobre la mesa dos temas sensibles: la captura de un líder criminal y la reforma al Poder Judicial.

ElImparcial