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Graduaron más de 900 juarenses en cursos, talleres y educación básica

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El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), celebró la graduación de más de 900 juarenses que concluyeron estudios de educación básica, capacitaciones para el trabajo y talleres de desarrollo personal impartidos en centros, asambleas y consejos comunitarios.

La ceremonia fue resultado del trabajo conjunto entre la SDHyBC, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos y diversas asociaciones civiles, que promueven la formación como una herramienta para impulsar el crecimiento personal y comunitario.

Entre los centros participantes, Altavista registró el mayor número de graduados, con 227 personas que concluyeron satisfactoriamente su formación.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, reconoció el compromiso de quienes decidieron continuar preparándose y destacó que detrás de cada diploma hay historias de esfuerzo, perseverancia y superación.

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“Hoy no solo celebramos una graduación; celebramos a personas que decidieron creer en sí mismas y dar un paso más para construir un mejor futuro”, expresó.

La SDHyBC continúa fortaleciendo espacios educativos y comunitarios para que más juarenses adquieran nuevas habilidades, amplíen sus oportunidades de desarrollo y mejoren su calidad de vida.

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