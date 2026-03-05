jueves, marzo 5, 2026
Purgará casi 45 años en la cárcel por asesinar a chofer de plataforma y robar su auto

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 44 años y nueve meses de prisión, dictada en la audiencia de individualización de sanciones en contra de Napoleón R. B., por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo.

Además de la pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso número 1, fue condenado a pagar una multa por la cantidad de 7 mil 057 pesos y la cantidad de un millón 259 mil 558 pesos por concepto de reparación del daño.

En el juicio oral, el Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, demostró que el ahora sentenciado robó el vehículo a Irving Geovanni S. V., chofer que le proporcionaba servicio de trasporte a través de plataforma digital y lo privó de la vida.

Hechos que sucedieron la noche del 14 de febrero, para amanecer el 15 de febrero de 2024, cuando Napoleón R. B., solicitó el servicio de transporte para ser trasladado a su domicilio en la calle Trasformación, en la ciudad de Chihuahua.

Sorprendió y atacó al conductor con un arma de punzo cortante, causándole la muerte, metió el cuerpo en la cajuela del automóvil y lo trasladándolo hasta un lugar conocido como La Cebadilla, del seccional de Rocheachi, municipio de Guachochi, en donde lo abandonó.

Napoleón R. B. fue detenido en el municipio de Balleza, a bordo del vehículo de la víctima, cuando venía de regreso de abandonar el cuerpo, mismo que fue localizado hasta el 5 de marzo de 2024, por medio de los operativos que se implementaron en seguimiento del reporte de desaparición que interpusieron sus familiares.

Cabe hacer mención, que se interpondrá un recurso de apelación a la absolución que dictó el Tribunal de Juicio Oral a Napoleón R. B., en el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

