Las fuerzas especiales estadounidenses rescataron a un piloto en una misión de alto riesgo en el interior de Irán, mientras que el presidente Donald Trump amenazaba con desatar “el infierno” sobre Teherán si no reabría el estrecho de Ormuz para permitir el paso del petróleo, vital para la economía mundial.

Trump anunció el rescate en la madrugada del domingo en una publicación en las redes sociales en la que describió la operación en una zona montañosa como “una de las más audaces” de este tipo en la historia de Estados Unidos.

El aviador, oficial de armamento de un avión F-15 derribado el viernes, resultó herido pero “se recuperará”, dijo Trump en un mensaje en X. El piloto del avión fue rescatado el mismo viernes.

En otra publicación plagada de insultos, Trump instó a Irán a abrir la vía marítima de Ormuz antes del martes. Esta ruta, por la que transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, ha permanecido prácticamente cerrada desde que comenzó la guerra hace cinco semanas.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán”, afirmó en su plataforma Truth Social, amenazando con atacar infraestructuras energéticas y de transporte, lo que, según los críticos, violaría el derecho internacional.

“¡No habrá nada igual!!! Abran el puto estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno —¡YA VERÁN! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP”.

Para aumentar la presión, el aliado de Washington en la guerra, Israel —que atacó el sábado una importante instalación petroquímica en Irán— se estaba preparando para atacar instalaciones energéticas la próxima semana y estaba a la espera de la aprobación de Estados Unidos, afirmó un funcionario de Defensa israelí de alto rango.

Sin embargo, en una de esas señales contradictorias que han desconcertado tanto a partidarios como a detractores y a los mercados financieros, Trump dijo el domingo a Fox News que Irán estaba negociando y que podría alcanzarse un acuerdo el lunes.

Teherán exige el fin de las hostilidades y su presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, condenó las amenazas de Trump, afirmando que estaba siendo engañado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Sus medidas imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región va a arder porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, publicó en X.

Rusia también instó a Washington a que dejara de lado el “lenguaje de los ultimátums” y diera prioridad a las negociaciones.

SE EVITA UNA CRISIS DE REHENES

Mientras se agrava día a día el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en la economía mundial, el rescate del piloto estadounidense eliminó el riesgo de que una crisis de rehenes empeorara aún más el estado de ánimo de una opinión pública estadounidense ya escéptica respecto a la guerra.

Un funcionario estadounidense afirmó que la operación, en la que según Israel había colaborado, contó con la participación de decenas de aviones militares y se topó con una feroz resistencia por parte de las fuerzas iraníes.

El senador estadounidense Dave McCormick, republicano por Pensilvania y veterano del Ejército de Estados Unidos, dijo que el piloto rescatado había subido unos 2.100 metros por una montaña iraní para llegar a un punto de evacuación, citando una conversación con un alto funcionario de la Administración Trump en declaraciones a “Fox News Sunday”.

Irán dijo que varios aviones estadounidenses fueron destruidos durante la operación, incluidos dos aviones de transporte militar y dos helicópteros Black Hawk. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban restos de aviones calcinados, cuya presencia en la zona fue verificada por Reuters.

La pérdida del F-15 la semana pasada —así como de un avión de ataque terrestre A-10 en un incidente separado— puso de relieve los riesgos a los que siguen enfrentándose las tripulaciones aéreas estadounidenses e israelíes, a pesar de las afirmaciones de Trump de control total en los cielos de Irán.

Un funcionario de alto rango de la Administración en Washington dijo que el rescate implicó una campaña de engaño de la CIA que difundió dentro de Irán la noticia de que las fuerzas estadounidenses ya habían localizado al piloto desaparecido y lo estaban trasladando por tierra para su exfiltración.

Mientras las fuerzas iraníes estaban confundidas e inseguras sobre lo que estaba sucediendo, el oficial de armamento fue encontrado refugiado en una grieta de la montaña y rescatado, dijo el funcionario.

La guerra, que se inició con ataques aéreos estadounidenses e israelíes en todo Irán el 28 de febrero, se ha extendido al Líbano, donde Israel ha reanudado su campaña contra Hezbolá, respaldado por Irán.

Han muerto miles de personas, principalmente en Irán y el Líbano, donde los ataques aéreos israelíes mataron a otras 11 personas el domingo, según el Ministerio de Salud del Líbano.

ESFUERZOS DE PAZ INFRUCTUOSOS

Los esfuerzos mediados por Pakistán para que ambas partes lleguen a un acuerdo han fracasado hasta ahora.

“Lo que nos importa son las condiciones para un FIN definitivo y duradero de la guerra ilegal que se nos impone”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en X.

El control de Irán sobre la ruta marítima del estrecho de Ormuz, frente a su costa sur, ha impulsado los precios del crudo a su máximo en cuatro años, cerca de los 120 dólares por barril, lo que ha afectado a consumidores y empresas de todo el mundo.

Teherán ha afirmado que permitiría el paso por el estrecho a los buques sin vínculos con Estados Unidos o Israel, y un petrolero cargado con crudo iraquí y con destino a Malasia lo ha atravesado, según datos de LSEG y Kpler.

Tres petroleros operados por Omán, un buque portacontenedores de propiedad francesa y un buque gasero de propiedad japonesa también han transitado por el estrecho en los últimos días.

Teherán ha seguido lanzando ataques con misiles y drones contra Israel y contra aliados de Estados Unidos en el Golfo.

El domingo, en respuesta a los ataques israelíes contra instalaciones petroquímicas en Irán, Teherán atacó plantas petroquímicas en Kuwait, Baréin y Abu Dabi. La Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó haber atacado lo que describió como un buque israelí en el puerto de Jebel Ali, en Dubái.

En la ciudad de Haifa, al norte de Israel, los medios de comunicación mostraron a equipos de búsqueda y rescate peinando los escombros después de que un misil iraní impactó en un edificio residencial. Los paramédicos israelíes indicaron que nueve personas estaban recibiendo atención médica.

Reuters