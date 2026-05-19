Corona Capital 2026 revela cartel oficial con Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots

El festival Corona Capital dio a conocer el cartel oficial de su edición 2026, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reuniendo a figuras destacadas de la música internacional.

El lineup está aquí.

Las historias comienzan contigo.#PreventaBanamex en Ticketmaster: 26 mayo, 2:00 pm

Venta general a partir del 27 de mayo.#CoronaCapital26 @Corona_MX @ocesa_total pic.twitter.com/jw1KUSTzkh — Corona Capital (@CoronaCapital) May 19, 2026

Como parte de los anuncios, se confirmó que los actos principales estarán encabezados por las bandas Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, tres nombres que suelen encabezar los festivales más importantes del mundo y que regresan a la Ciudad de México con nuevo material y una sólida base de seguidores.

Durante los tres días de actividades, el público podrá disfrutar de presentaciones de rock, pop alternativo, electrónica e indie, gracias a una alineación que combina actos consolidados con propuestas emergentes. Además de los grupos estelares, la programación incluye decenas de artistas internacionales que complementan una oferta musical diversa y dirigida a distintas generaciones.

El evento se llevará a cabo nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede habitual del festival, donde se habilitarán varios escenarios y zonas de experiencia para los asistentes.

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster, con fechas de preventa y venta general que serán anunciadas en los próximos días por los organizadores.

Con este cartel, el Corona Capital 2026 se perfila como una de las ediciones más esperadas, impulsado por el regreso de proyectos icónicos y una curaduría pensada para atraer a distintos públicos.