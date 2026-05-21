Este miércoles se reportó la detención de Omar Chávez, hijo del famoso boxeador Julio César Chávez, en Culiacán, Sinaloa, sin que hasta el momento se conozcan más detalles.

De acuerdo con la ficha de detención, el pugilista fue trasladado al Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en la ciudad de Culiacán.

La información aparece en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se establece que Omar Alonso Chávez Carrasco quedó bajo custodia de autoridades estatales tras una intervención realizada a las 8:53 de la mañana.

Aunque no se han revelado detalles sobre el procedimiento que derivó en su aseguramiento, el sistema oficial indica que el hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez fue puesto a disposición luego de ser interceptado por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la capital sinaloense.

La ficha de registro también incluye sus características físicas para identificación: complexión delgada, tez morena clara, cabello corto color castaño, además de la vestimenta que portaba al momento del aseguramiento: camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Hasta el cierre de la mañana, ninguna corporación de seguridad o autoridad judicial había informado si el caso está relacionado con alguna investigación en curso o si existe un mandamiento judicial en su contra.

El arresto de Omar ocurre luego de que otro integrante de la familia Chávez enfrentara también problemas legales en Estados Unidos.

En julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pocos días después de subir al ring frente a Jake Paul en California. En aquel momento, autoridades estadounidenses informaron sobre un procedimiento migratorio en su contra y mencionaron presuntos señalamientos ligados a investigaciones sobre delincuencia organizada.

Meses antes, en enero de 2024, el propio Chávez Jr. ya había sido arrestado en Los Ángeles por un expediente relacionado con posesión ilegal de arma de fuego.

Milenio