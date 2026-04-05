domingo, abril 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Convive alcalde con familias juarenses por Domingo de Pascua en El Chamizal
Portada

Convive alcalde con familias juarenses por Domingo de Pascua en El Chamizal

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, convivió con cientos de familias juarenses que acudieron al parque de El Chamizal para celebrar el tradicional Domingo de Pascua, una de las costumbres más arraigadas en la comunidad.

En un ambiente familiar y festivo, el alcalde recorrió el parque por más de dos horas para saludar a las y los asistentes, quienes año con año se reúnen en este espacio emblemático para disfrutar de un día de esparcimiento.

“Es una tradición muy especial para las familias juarenses venir este Domingo de Pascua a El Chamizal, vengo a saludarlos y convivir unos momentos”, expresó el edil durante su visita.

Acompañado de botargas, interactuó con niñas, niños y adultos, tomándose fotografías y compartiendo momentos con la ciudadanía, que lo recibió con entusiasmo.

banner

Como parte del recorrido, el Presidente Municipal entregó diversos obsequios a las y los menores, entre ellos papalotes, golosinas, palomitas, balones, termos, libros para colorear y juegos de lotería, contribuyendo a fortalecer el ambiente festivo.

Las familias también aprovecharon la ocasión para acercarse al edil, saludarlo, ofrecerle alimentos y bebidas, así como capturar la tradicional fotografía, en una jornada que reafirma el valor de las tradiciones y la convivencia comunitaria en Ciudad Juárez.

You Might Also Like

You may also like

Llegará el CAM Móvil de Juárez Bus a la estación Babícora del...

Se consolida Guachochi como destino turistico de la Sierra durante esta Semana...

Llama Salud Municipal extremar precauciones con el alto consumo de bebidas azucaradas

Investiga Salud muerte de cinco personas en clínica de Sonora por suero...

Prevé CEPC presencia de lluvia y viento; llama a extremar precauciones

Con certero balazo en la cabeza, le arrebatan la vida en la...