El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, convivió con cientos de familias juarenses que acudieron al parque de El Chamizal para celebrar el tradicional Domingo de Pascua, una de las costumbres más arraigadas en la comunidad.

En un ambiente familiar y festivo, el alcalde recorrió el parque por más de dos horas para saludar a las y los asistentes, quienes año con año se reúnen en este espacio emblemático para disfrutar de un día de esparcimiento.

“Es una tradición muy especial para las familias juarenses venir este Domingo de Pascua a El Chamizal, vengo a saludarlos y convivir unos momentos”, expresó el edil durante su visita.

Acompañado de botargas, interactuó con niñas, niños y adultos, tomándose fotografías y compartiendo momentos con la ciudadanía, que lo recibió con entusiasmo.

Como parte del recorrido, el Presidente Municipal entregó diversos obsequios a las y los menores, entre ellos papalotes, golosinas, palomitas, balones, termos, libros para colorear y juegos de lotería, contribuyendo a fortalecer el ambiente festivo.

Las familias también aprovecharon la ocasión para acercarse al edil, saludarlo, ofrecerle alimentos y bebidas, así como capturar la tradicional fotografía, en una jornada que reafirma el valor de las tradiciones y la convivencia comunitaria en Ciudad Juárez.