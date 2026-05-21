El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva financiera contra estructuras ligadas al Cártel de Sinaloa y anunció sanciones contra personas físicas, empresarios y empresas señaladas por presuntos vínculos con tráfico de fentanilo, lavado de dinero y redes de apoyo económico.

La medida, dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incluyó dos estructuras distintas que, según la autoridad estadounidense, operaban para beneficiar financieramente al grupo criminal.

La acción fue presentada como parte de una investigación coordinada por la Homeland Security Task Force, con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), además de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

El Departamento del Tesoro señaló que las sanciones fueron emitidas bajo órdenes ejecutivas enfocadas en combatir la proliferación de drogas ilícitas y perseguir a organizaciones terroristas y sus redes de apoyo.

El comunicado identifica a dos estructuras principales. La primera está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una red vinculada al lavado de ganancias derivadas del tráfico de fentanilo y otras drogas para el Cártel de Sinaloa. Dentro de esta estructura también aparecen operadores y empresarios relacionados con compañías señaladas por las autoridades estadounidenses.

La segunda tiene como figura central a Jesús González Penuelas, descrito por las autoridades estadounidenses como prófugo y señalado por presuntas operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero en favor de la misma organización.

OFAC informó que las sanciones alcanzaron a personas físicas y empresas señaladas por presuntamente facilitar operaciones financieras, de tráfico de drogas o de apoyo económico para estructuras ligadas al Cártel de Sinaloa.

La autoridad estadounidense detalló que las designaciones abarcan redes que, según su investigación, estaban relacionadas con el movimiento de recursos derivados del narcotráfico. Entre los nombres señalados en la estructura vinculada a Armando de Jesús Ojeda Avilés aparecen:

Armando de Jesús Ojeda Avilés

Jesús Alonso Aispuro Félix

Rodrigo Alarcón Palomares

Alfredo Orozco Romero, identificado como empresario

Amalia Margarita Romero Moreno

Liliana Orozco Romero

Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., empresa mexicana de seguridad

Gorditas Chiwas, restaurante en Chihuahua, México

Según OFAC, esta red era señalada por presuntamente participar en el movimiento de dinero derivado del tráfico de drogas, incluyendo el uso de criptomonedas para convertir efectivo recolectado en Estados Unidos y transferir recursos hacia México.

El Departamento del Tesoro sostuvo que Ojeda Avilés asumió un papel central dentro de esta estructura tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado en 2023.

Dentro de esta misma estructura, OFAC identificó a Alfredo Orozco Romero como empresario y señaló que presuntamente controlaba la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas a través de familiares, como parte de una red que, según la acusación estadounidense, era utilizada para apoyar operaciones financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La autoridad estadounidense también señaló que dentro de esta red existían operadores encargados de recoger dinero en Estados Unidos, facilitar transferencias mediante direcciones de moneda digital y administrar estructuras empresariales que, según la acusación, servían como vehículos de apoyo financiero o de cobertura para actividades relacionadas con el grupo criminal.

La segunda estructura mencionada en el comunicado tiene como figura principal a Jesús González Penuelas, identificado por Estados Unidos como operador relacionado con tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense desde 2007, además de ser señalado como presunto responsable de operaciones de lavado de dinero. Dentro de esta segunda red, OFAC incluyó a:

Jesús González Penuelas

Cástulo Bojórquez Chaparro

Fredi Ismael García Sandoval

Luis Arnulfo Moreno Zamora

Baltazar Sáenz Aguilar

Noé de Jesús Castro Rocha

El Departamento del Tesoro indicó que estas personas fueron señaladas por presuntamente participar en distintas funciones dentro de la estructura, incluyendo producción y distribución de drogas, lavado de recursos, movimiento de efectivo desde Estados Unidos hacia México y apoyo logístico en operaciones de tráfico de narcóticos.

Estados Unidos recordó que González Penuelas ya había sido sancionado previamente bajo la Ley Kingpin y destacó que, en enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. El Departamento de Estado, según el comunicado, ofreció posteriormente una recompensa similar.

En el comunicado, OFAC también hizo referencia a la facción conocida como Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: Archivaldo Iván Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. El Departamento del Tesoro sostuvo que, tras la captura y extradición de su padre, este grupo consolidó control dentro del Cártel de Sinaloa.

La autoridad estadounidense señaló que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López se encuentran bajo custodia en Estados Unidos, mientras que Archivaldo Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos. Según OFAC, esta facción mantiene un papel relevante dentro del tráfico de fentanilo por su capacidad de adquirir precursores químicos y controlar producción mediante laboratorios clandestinos en Sinaloa.

Como efecto de estas sanciones, OFAC indicó que todas las propiedades e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueadas y deben ser reportadas. También advirtió que instituciones financieras y personas que realicen ciertas transacciones con los sancionados podrían exponerse a consecuencias bajo la normativa estadounidense.

QuintoPoder