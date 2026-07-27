La Dirección General de Protección Civil informó que de ayer domingo 26 a este lunes 27 de julio atendieron 34 servicios de emergencia a la ciudadanía, de los cuales 20 fueron por parte del Departamento de Bomberos y 14 por Rescate Municipal.



Durante este periodo se registraron dos servicios extraordinarios. El primero ocurrió en la empresa maquiladora Honeywell, ubicada en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Rivera Lara, donde varias personas resultaron lesionadas tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaban la instalación de un pararrayos. Los afectados recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia.



El segundo hecho se presentó en la Estación Dual de Bomberos y Rescate, ubicada en el cruce de Barranco Azul y Eje Vial Juan Gabriel, donde un vehículo particular arribó con un menor de edad inconsciente. Personal de Rescate Municipal inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el menor fue declarado sin vida por los paramédicos.



Como parte de las labores preventivas y de supervisión, Protección Civil también mantuvo presencia en diversos eventos masivos realizados durante el fin de semana. El viernes 24 de julio se dio cobertura a un evento en Atracciones García con una asistencia aproximada de 200 personas, al encuentro de béisbol de Juárez Vive con alrededor de 3 mil asistentes y a un evento en la Plaza de la Mexicanidad que contemplaba un aforo de 2 mil personas, mismo que fue suspendido debido a las condiciones climáticas.



El sábado 25 de julio se supervisaron las actividades del Circo Tihany, con aproximadamente 300 asistentes; un evento en la Plaza de la Mexicanidad con mil 500 personas; otra jornada de Juárez Vive con un aforo cercano a mil 800 asistentes, así como un evento en el salón Angalú, al que acudieron alrededor de 200 personas.



Ayer domingo 26 de julio se dio apoyo durante la Carrera de la Seguridad, que reunió a cerca de mil 500 participantes, además de las funciones del Circo Tihany, donde se registró una asistencia aproximada de 450 personas.



La Dirección General de Protección Civil reiteró su compromiso de mantener la atención oportuna a las emergencias y de reforzar las acciones preventivas para salvaguardar la integridad de la población durante eventos de concentración masiva y situaciones de riesgo.